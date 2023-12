Alors que Kylian Mbappé sera libre de négocier avec le club de son choix, notamment le Real Madrid, le PSG affiche une position claire pour l’avenir de son attaquant.

Kylian Mbappé a « déjà signé » avec le Real Madrid

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas paraphé un nouvel engagement. L’avenir de l’attaquant de 25 ans est donc sur toutes les lèvres puisqu’il sera libre de conclure un accord avec le club de son choix dans deux jours. Mais en Espagne, l’ancien président du FC Barcelone entre 2000 et 2003, Joan Gaspart, pense que le numéro 7 du PSG s’est déjà engagé avec le Real Madrid. « Je pense que le Real Madrid l'a déjà signé. Ils ont fait une opération similaire à celle de (Luis) Figo. J'ai le sentiment qu'ils l'ont signé, j'espère que je me trompe, mais je pense que c'est le cas », a déclaré le dirigeant catalan dans des propos rapportés par le quotidien Sport. Une sortie médiatique qui passe totalement inaperçue du côté du club de la capitale française.

Le PSG confiant pour la prolongation de Kylian Mbappé

Ce samedi, le quotidien L'Équipe assure qu’il règne un optimiste assez déconcertant au sein de la direction du Paris Saint-Germain concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Le journal sportif explique que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont confiants quant à une prolongation de leur buteur français. Les décideurs parisiens pensent que Mbappé est beaucoup plus heureux au quotidien au sein du vestiaire, ce qui augmente l’optimisme du club pour la décision du joueur. Sans compter que le dialogue entre le capitaine de l’équipe de France et Nasser Al-Khelaïfi serait fluide. En Angleterre, le tabloïd The Athletic révèle que le Real Madrid aurait fixé au natif de Bondy jusqu’à la mi-janvier pour prendre une décision concernant son avenir. Mais le principal concerné veut prendre son temps et faire les choses selon son propre timing.