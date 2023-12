Alors que Pablo Longoria veut vendre pour financer le mercato hivernal de l’OM, son entraîneur Gennaro Gattuso pourrait bien mettre à mal ses plans pour un attaquant.

Gennaro Gattuso veut tester un attaquant que Longoria veut vendre

Arrivé à l’été 2020 contre un chèque de 8 millions d’euros, Luis Henrique n’est pas parvenu à s’imposer dans l’attaque de l’Olympique de Marseille. Prêté à Botafogo en juillet 2022, le joueur de 22 ans s’apprête à faire son retour en France. Désormais à disposition de Gennaro Gattuso, l’ailier droit pourrait avoir une nouvelle chance de faire ses preuves sur la Canebière. En effet, d’après les renseignements obtenus par le quotidien La Provence, le coach italien bloque pour le moment la direction de l’OM dans sa volonté de vendre Luis Henrique cet hiver. Gennaro Gattuso aimerait évaluer le compatriote de Neymar. Le successeur de Marcelino ne ferme pas hermétiquement la porte au natif de Joao Pessoa et aimerait le voir à l'œuvre aux entraînements en vue de la seconde moitié de saison. Cependant, ni le joueur ni le club n’envisagent de poursuivre leur aventure commune. D’autant que Botafogo serait prêt à faire une offre pour le conserver.

L'offre de Botafogo pour garder Luis Henrique

Malgré des statistiques pas vraiment flatteuses, avec notamment 6 buts et 4 passes décisives en 59 matches toutes compétitions confondues, Luis Henrique semble avoir convaincu les dirigeants de Botafogo. Selon Foot Mercato, le club brésilien détenu par John Textor, le propriétaire de l’OL, souhaiterait conserver Henrique et serait prêt à mettre 6 millions d'euros plus des bonus sur la table des négociations pour l'acquérir définitivement. Toujours selon la même source, la formation brésilienne n’est pas seule sur ce coup puisque Pablo Longoria aurait également reçu une proposition de prêt de la part du Red Bull Bragantino pour l’ancien coéquipier de Dimitri Payet. Et la tendance serait de vendre Luis Henrique pour récupérer de l'argent à investir.