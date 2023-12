John Textor ne se donne pas de limite sur le mercato d'hiver. Alors qu'il rêve de Hannibal Mejbri à l'OL, il reçoit une réponse radicale de Manchester United.

Hannibal Mejbri plait à John Textor

Hannibal Mejbri peine à éclore son talent à Manchester United. Face à la grande concurrence, la jeune pépite tunisienne manque cruellement de temps de jeu. Il n’a été titularisé qu’à quatre reprises sous les ordres d'Erik Ten Hag et voudrait se relancer dans un club avec un bon projet sportif. En ce sens, l'Olympique Lyonnais serait prêt à lui offrir cette occasion de se relancer et de progresser. John Textor voudrait réaliser une opération sous la forme d'un prêt pour renforcer le groupe des Gones. Mais la situation compliquée de l'OL ne semble pas convaincre Hannibal Mejbri, qui est aussi courtisé par d'autres clubs comme le FC Séville ainsi que Fribourg. Le club allemand serait même une destination envisageable pour le jeune footballeur dont le contrat prend fin en juin 2024 chez les Red Devils.

Man United a tranché pour Hannibal Mejbri

Alors que les courtisans se bousculent pour la pépite tunisienne, Manchester United a pris une décision qui devrait refroidir tout le monde et faire reculer les prétendants. En effet, la direction des Red Devils n'a aucune intention de voir Hannibal Mejbri loin de la Premier League. Le club mancunien préfère ainsi le voir dans un club de la Premier League pour l'évolution de son jeune talent. Les possibilités ne manquent pas pour Mejbri puisqu'il y a déjà deux clubs du championnat anglais qui s'intéressent au dossier. Il s'agit de Luton Town et Fulham qui gardent tous un œil sur le dossier. Et même si Man U est ouvert à laisser partir son joueur en prêt, il ne compte pas l'abandonner.

Avant de quitter Old Trafford, Hannibal Mejbri sera d'abord prolongé. Une façon de préserver ce jeune talent en quête d'expérience et d'épanouissement. C'est donc une mauvaise nouvelle pour John Textor qui souhaitait l'attirer sous les ordres de Pierre Sage à l'OL.