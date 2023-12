À 48 heures de l’ouverture officielle du mercato hivernal, Pablo Longoria, le président de l’OM, s’est fendu d’une déclaration totalement inquiétante.

« Nous n'avons pas d'argent », explique Pablo Longoria

Sixième de Ligue 1 au terme de la première partie de saison, l’Olympique de Marseille, également très affaiblie avec huit départs à la Coupe d’Afrique des Nations du 13 janvier au 11 février 2024, devrait profiter du mercato hivernal, qui s’ouvre dans deux jours, pour renforcer l’équipe de Gennaro Gattuso. Mais selon des confidences du président Pablo Longoria, rapportées par le quotidien L'Équipe, le club phocéen n’aurait pas de moyens pour recruter en janvier. « Nous n'avons pas d'argent », répondrait Pablo Longoria aux émissaires qui proposeraient des transferts aux dirigeants marseillais. Toujours selon la même source, la priorité à l’OM serait d’abord de vendre durant ce mercato d’hiver.

Plusieurs départs dans les tuyaux à l’OM

Malgré le départ de huit de ses joueurs pour la CAN, l’Olympique de Marseille prépare un grand coup de balai durant le marché des transferts de l’hiver qui ouvre ses portes dans deux jours. En effet, selon les informations relayées ce samedi par L'Équipe, Pablo Longoria et son conseiller sportif Mehdi Benatia seraient ouverts aux départs de cinq éléments, dont Luis Henrique, Vitinha, Ismaïla Sarr, Pape Gueye et Azzedine Ounahi. Si plusieurs clubs européens pointent déjà leurs nez pour certains de ses joueurs, l’Arabie saoudite serait aussi intéressée par d’autres comme Azzedine Ounahi. Les dirigeants marseillais comptent donc sur ces départs pour renflouer les caisses afin de faire venir de nouveaux joueurs en janvier.