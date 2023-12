Cible de premier choix de Luis Campos pour apporter de la créativité dans le secteur offensif du PSG, Bernardo Silva, sous contrat à Manchester City, rêve d’être entraîné par Luis Enrique.

Bernardo Silva adore Luis Enrique

Annoncé proche du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Bernardo Silva avait finalement prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2026. Pour autant, le milieu offensif de 29 ans ne semble pas complètement avoir tiré un trait définitif sur l’idée de défendre un jour les couleurs du club de la capitale française. En effet, profitant d’une interview accordée à A Bola, le protégé de Pep Guardiola a dévoilé les noms des entraîneurs avec lesquels il aimerait travailler avec les Citizens. Et l’ancien joueur de l’AS Monaco a fait un clin d’oeil à Luis Enrique, sous contrat au Paris SG jusqu’en juin 2026. « Du côté des Espagnols, il y a Luis Enrique. Il a accompli un grand travail au FC Barcelone et il aura maintenant la tâche difficile de faire progresser le PSG avec cette équipe », a déclaré Bernardo Silva, qui a d’ores et déjà choisi le club où il aimerait terminer sa carrière.

Bernardo Silva veut terminer sa carrière au Benfica

Formé au Benfica, Bernardo Silva n’a pas eu le temps de s’exprimer dans le club de son coeur. L’enfant de Lisbonne rêve donc de retourner un jour dans son pays pour terminer sa carrière chez les Aigles. « Bien sûr, je veux revenir et j'espère que cela arrivera un jour, mais pour le moment, ce serait impossible, car Manchester City demanderait beaucoup d'argent. Je suis un joueur valorisé à plus de 50 millions d'euros. Aucun club portugais ne peut payer cette somme. Si je reviens, ce sera à la fin de mon contrat », a confié le partenaire d’Erling Haaland. Récent vainqueur de la Coupe du monde des clubs contre Fluminense (4-0) avec les Citizens, Bernardo Silva dispose d’une clause libératoire fixée à 58 millions d’euros l’été prochain.