Après une première partie de saison compliquée, l'AS Saint-Etienne va se renforcer cet hiver. Loïc Perrin a déjà lancé les grandes manœuvres.

Mercato ASSE : Deux départs attendus à Saint-Etienne

Olivier Dall’Oglio l'avait promis, l'AS Saint-Etienne paraitra plus cohérent après la trêve hivernale. Des mots forts qui obligent à des recrutements conséquents pour renforcer un groupe un peu trop limité et amorphe, qui peine à aligner des résultats positifs. Malgré un effectif pas assez à la hauteur, le nouvel entraîneur a bien entamé sa mission à la tête des Verts avec un bilan de quatre points pris en deux rencontres. Avec le désir d'enregistrer des renforts sur le marché en janvier, des joueurs seront sacrifiés afin de signer de nouvelles recrues. En ce sens, Loïc Perrin semble avoir ciblé deux maillons faibles de l'équipe. Il s'agit de Thomas Monconduit et Victor Lobry.

Olivier Dall’Oglio n'en voudrait pas

Avec un effectif déjà assez loin d'être solide, l'AS Saint-Etienne doit se préparer à faire face à plusieurs départs pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, en Côte d'Ivoire. Dylan Batubinsika et Ibrahim Sissoko s'inscrivent dans ce régistre, obligeant la direction du club à aller voir sur le marché. Les deux joueurs identifiés par Loïc Perrin sur le départ n'entrent pas dans les plans du nouvel entraîneur des Verts. Olivier Dall’Oglio ne compteraient pas sur Thomas Monconduit et Victor Lobry et voudraient s'en débarrasser. L'ancien entraîneur de 59 ans s'était d'ailleurs passé de Lobry lors de la victoire des Stéphanois (3-2) face au SC Bastia.

Arrivé à l'été 2022 en provenance de Pau FC, le milieu de terrain de 28 ans pourrait donc déjà quitter le Forez cet hiver. Quant à Thomas Monconduit, il n,'est au club que depuis 18 mois depuis son arrivée de Lorient. Le milieu de terrain de 32 ans est inscrit sur la liste des départs, comme plusieurs autres joueurs qui pourraient être vendus cet hiver afin de signer de nouveaux joueurs.