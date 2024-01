A l'ouverture du marché des transferts, Kylian Mbappé sait qu'il aura une énorme pression. Mais sa décision finale sera sans doute liée aux JO 2024.

Mercato PSG : Ce détail qui bloque le Real Madrid

Malgré les deux échecs consécutifs enregistrés, Florentino Pérez veut encore tenter sa chance une dernière fois pour l'attaquant du PSG. Le Real Madrid prépare en effet une offre pour Kylian Mbappé avec une réponse attendue dans l'immédiat. Cependant, en dépit des moyens de pression, un dernier détail vient mettre le Real au pied du mur. En effet, Kylian Mbappé rêve des Jeux Olympiques comme titre à ajouter à son palmarès à 25 ans. Dans cette configuration, seul le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir à Mbappé la possibilité d'aller suivre des concerts. Le joueur vise notamment en 2024 la Ligue des champions, l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques de Paris. En revanche, le Real Madrid n'accorde pas ce privilège à ses joueurs.

Mbappé et le rêve des JO

Kylian Mbappé est sous pression de part et d'autre et doit rapidement décider de son avenir qui le gène. L'international français a réalisé une compétition fantastique pour une expérience. Du côté du Comité National olympique, on met un peu la pression pour voir KM7 aux JO. Dans des propos accordés à La Tribune, le président des JO s'est montré cash au moment d'évoquer la situation. « Quand des athlètes de cette trempe qui n’ont pas forcément besoin de faire les Jeux pour enluminer leur palmarès, disent que c’est un rêve qu’ils ont envie de réaliser, ça booste en interne »,a-t-il laissé entendre. Il confie avoir hâte de voir Mbappé en équipe de France, espérant surtout qu'ils iront jusqu'en finale. C'est donc un objectif clair que vise KM7.