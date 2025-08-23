Mercato OM : Grosse révélation sur le départ de Rongier

Six ans après son arrivée à l’OM, Valentin Rongier a quitté Marseille pour rejoindre le Stade Rennais. Un départ qui surprend autant qu’il interroge, tant le milieu semblait encore avoir sa place. Mais la direction olympienne a tranché, et les explications sont tombées.

Mercato OM : Un divorce inévitable entre Rongier et Marseille

Arrivé en 2019 en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier aura tout connu sous le maillot marseillais : des soirées européennes brûlantes, des hauts, des bas et surtout une cote d’amour intacte auprès du Vélodrome. Pourtant, le milieu de terrain, désormais sous les ordres d’Habib Beye au Stade Rennais, a pris la porte cet été.

La rupture ne s’est pas faite du jour au lendemain. Rongier avait d’ailleurs déclaré par le passé qu’il ne signerait jamais à Rennes. Comme quoi, dans le football, il ne faut « jamais dire jamais ». À Marseille, il n’était plus en odeur de sainteté, et le club cherchait à tourner la page.

Validé par le public, lâché par la direction

Journaliste à L’Équipe, Mathieu Grégoire a révélé la véritable raison de ce départ inattendu. « Validé par le public marseillais, Rongier ne l’était plus par sa direction », a-t-il expliqué. Autrement dit, le joueur avait gardé l’affection des supporters, mais pas la confiance de sa hiérarchie.

L’OM voulait du sang neuf et a estimé que le milieu de terrain français n’entrait plus dans le projet de Roberto De Zerbi. Une décision qui en dit long sur la volonté de remodeler le vestiaire, quitte à se séparer d’un cadre historique.

Un problème de contrat en toile de fond

Le facteur décisif restait toutefois contractuel. Mathieu Grégoire précise : « Pour des raisons contractuelles (il était à un an de la fin de son contrat, comme Bilal Nadir ou Adrien Rabiot d’ailleurs, toujours dans le groupe olympien) et relationnelles. »

À un an de la fin de son bail, Rongier représentait un risque financier. Plutôt que de le perdre libre, l’OM a choisi de récupérer une indemnité. Un choix pragmatique, mais douloureux pour les supporters qui voyaient encore en lui un capitaine de route.