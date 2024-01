Le FC Nantes tient sa première recrue hivernale. Le club aurait obtenu le prêt d’un attaquant de l’OL, jusqu’à la fin de la saison.

Mercato : L'OL prête Tino Kadewere au FC Nantes

Jocelyn Gourvennec peut souffler. Un premier renfort offensif va rejoindre son équipe. D’après les informations de Ouest-France, le transfert de Tino Kadewere (28 ans) de l’OL au FC Nantes est bouclé. Il va s’engager avec les Canaris sous la forme d’un prêt pour six mois, mais avec une option d’achat obligatoire, si les Canaris se maintiennent en Ligue 1. En difficulté à Lyon, l’attaquant zimbabwéen avait été prêté à Mayorque la saison dernière. Après une demi- saison, au cours de laquelle il a fait 11 apparitions en Ligue 1 sans marquer le moindre but, il va tenter de se refaire le moral au FCN.

D’après le journal régional, l’Olympique Lyonnais a pris soin de prolonger le contrat Tino Kadewere, avant de le prêter. Son contrat initial prenait fin en juin 2024, et les dirigeants du club rhodanien ne souhaitaient pas qu’il parte libre, même s’il est poussé vers la sortie. Pour rappel, l’ancien buteur du Havre AC a été transféré à Lyon en janvier 2020 contre 12 M €. Sa valeur actuelle sur le marché des transferts est estimée à 2,4 M €.

Une recrue offensive pour l'équipe de Jocelyn Gourvennec

Au FC Nantes, le N°11 de l’OL renforcera l’équipe de Jocelyn Gourvennec, menacée de relégation en Ligue 2 et privé de trois joueurs offensifs en ce moment. En effet, Ignatius Ganago (avant-centre) est opéré du genou et indisponible jusqu’à la fin de la saison. Mostafa Mohamed (attaquant, Egypte) et Moses Simon (ailier, Nigeria) ont rejoint leur sélection respective pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), alors que le jeune ailier brésilien Marquinhos (Marcus Vinicius Oliveira Alencar) est sur le point d’être renvoyé à Arsenal.

A l’Olympique Lyonnais également, le secteur offensif se dégarni avec le retour annoncé de Jeffinho à Botafogo et les absences de Mama Baldé (Guinée) et d’Ernest Nuamah (Ghana), en raison de la CAN, en plus de Tino Kadewere évidemment.