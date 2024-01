Hier soir, Kylian Mbappé a annoncé qu’il n’a pas encore pris sa décision concernant son avenir. Mais un agent assure que la star du PSG n’a pas dit la vérité sur ce sujet.

Mercato PSG : Kylian Mbappé entretient le doute sur son avenir

Buteur hier soir au Parc des Princes contre le Toulouse FC, Kylian Mbappé a profité de la victoire du Paris Saint-Germain (2-0) lors du Trophée des Champions pour faire le point sur son avenir. En fin de contrat le 30 juin prochain et régulièrement annoncé au Real Madrid, l’attaquant de 25 ans a assuré qu’il n’a pas encore fait son choix concernant sa prochaine destination. « Je n’ai pas encore pris ma décision, je n’ai pas fait de choix », a notamment lancé Mbappé en zone mixte. Pour autant, le capitaine de l’équipe de France précise qu’avec l’accord passé avec le président Nasser Al-Khelaïfi cet été, « peu importe » sa décision, les deux parties ont réussi à protéger et préserver la sérénité du club pour les défis à venir. Mais selon un agent de joueurs, le partenaire d’Ousmane Dembélé est dans la pure communication puisque son choix est déjà fait.

Kylian Mbappé en route pour le Real Madrid ?

Et si Kylian Mbappé était en réalité en train de vivre ses derniers six mois sous le maillot du Paris Saint-Germain ? Dans une interview accordée à La Dépêche, l'agent Christophe Mongai pense que le protégé de Luis Enrique a pris sa décision depuis plusieurs semaines. « C’est réglé depuis longtemps, à mon sens. Il n’y a pas de discussion. Si Kylian Mbappé avait voulu rester au PSG, cela aurait déjà été géré. Il partira au Real Madrid à la fin de la saison. Et j’imagine que Paris le sait aussi », a déclaré le Marseillais. Échaudé par la volte-face de Mbappé, qui avait préféré prolonger à Paris en 2022, le Real Madrid se montre très prudent dans ce dossier. Les médias espagnols aussi.