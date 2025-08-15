Mercato OM : Un crack proche de signer à Marseille

Les dirigeants de l’OM foncent sur une pépite du LOSC pour renforcer la ligne offensive de l’équipe de Roberto De Zerbi. Le joueur a donné son OK pour venir à Marseille.

Mercato OM : Une pépite se rapproche de Marseille

L’OM accélère pour Edon Zhegrova. Le club phocéen attend encore de nouvelles recrues avant la fermeture du marché des transfert et lorgne la pépite lilloise. L’ailier kosovar du LOSC, suivi depuis plusieurs semaines, vient de recevoir une première offre contractuelle, selon Foot Mercato. En conférence de presse avant Rennes–OM, Roberto De Zerbi a refusé de se prononcer sur l’arrivée du crack lillois puisqu’il est encore sous contrat avec les Dogues.

Lire aussi : Mercato OM : Un soldat est annoncé à Marseille !

Derrière cette réserve, les négociations progressent. Le schéma étudié : un prêt avec option d’achat obligatoire. Zhegrova, lié jusqu’en 2026, a exprimé son envie claire de rejoindre Marseille. Côté LOSC, pas de pression financière. Les ventes de Lucas Chevalier (55 M€ au PSG) et Bafodé Diakité (40 M€ à Bournemouth) offrent une marge confortable. Mais le club nordiste reste disposé à discuter.

À voir

Mercato PSG : L’avenir de Lee Kang-in déjà scellé ?

Lire aussi : OM : Un coup de boost inattendu avant le Stade Rennais

Les pensionnaires du stade Vélodrome proposent un contrat de quatre ans au Kosovar. Zhegrova, 26 ans, sort d’une saison à 8 buts et 2 passes décisives en 21 rencontres toutes compétitions. Percutant, créatif, il renforcerait l’aile droite de l’attaque. L’OM veut boucler ce dossier vite, pour offrir à De Zerbi une arme offensive supplémentaire avant la fermeture du mercato.