ASSE : Explications entre Horneland et Nadé avant Rodez

Avant le match contre Rodez AF, l’entraîneur de l’ASSE a eu une discussion avec Mickaël Nadé. Ont-ils évoqué la question du départ du défenseur centrale ?

ASSE : Horneland a échangé avec Mickaël Nadé sur sa prestation à Laval

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, avoue avoir eu un échange avec Mickaël Nadé, dont le départ du club anime la rumeur sur le mercato stéphanois. Il n’est pas poussé dehors, mais le club ne le retiendra pas s’il reçoit une offre qui convient à toutes les parties.

Toutefois, ce n’est la question de l’avenir du défenseur central que le coach des Verts a évoqué avec lui, mais plutôt sa prestation ratée contre le Stade Lavallois. Il avait été auteur d’une faute qui a entrainé un penalty et le but égalisateur des Lavallois (1-1, 40e).

Le technicien de l’AS Saint-Etienne a donc demandé des explications au Franco-Ivoirien. « Oui, on a parlé avec lui après le match contre Laval, comme avec tous les autres joueurs », a-t-il confié. Il a essayé ensuite de justifier la méforme de Mickaël Nadé en ce début de saison.

« Il a eu une pré-saison un peu difficile, il a commencé avec une blessure. Son premier match complet a été effectué contre Cagliari, le dernier de la préparation. Je l’ai trouvé en difficulté sur le match, je pense qu’il n’était pas encore à 100 % de ses capacités », a expliqué Eirik Horneland.

Le message fort de Horneland : « Comme Bernauer est out, Nadé était notre seule possibilité »

Il faut noter que Mickaël Nadé n’est pas le premier choix de l’entraîneur de l’ASSE. Il a été titulaire lors de la première journée du championnat grâce à l’indisponibilité de Maxime Bernauer. Pour finir, il a envoyé un message fort au numéro 3 de son équipe. « Comme Bernauer est out, c’était notre seule possibilité. Je pense que ce match lui a coûté […] », a-t-il lâché.

Cependant, Mickaël Nadé sera encore titulaire face à RAF, étant donné que Maxime Bernauer est toujours forfait. Eirik Horneland estime que le natif de Sarcelles « semble bien mieux préparé pour affronter Rodez », après l’entraînement de cette semaine.