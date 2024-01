Le FC Nantes a confirmé l’arrivée de deux premières recrues hivernales du club, via deux communiqués officiels publiés sur son site internet.

Mercato : Le transfert de Kadewere de l'OL au FCN est officiel

Indésirable à l’OL, Tino Kadewere (28 ans) est encore prêté par le club rhodanien. Après la saison dernière passée au RCD Majorque, c’est au FC Nantes que l’attaquant est envoyé cet hiver. Comme en Espagne où son prêt payant était assortie d’une option d’achat, l’attaquant de Lyon est prêté à nouveau avec une clause d’achat. Le FCN pourra le garder définitivement, si le club se maintient en Ligue 1, conformément au termes du contrat signé par les parties. En attendant la fin de l’exercice 2023-2024, le club de Loire-Atlantique s’enflamme pour avoir réussi à s’offrir un polyvalent attaquant, pendant la fenêtre hivernale.

En effet, Tino Kadewere est capable d’évoluer en pointe de l’attaque comme sur les ailes. Le nouvel atout offensif du FC Nantes est décrit comme un joueur doté de nombreuses qualités. « Mobile, adroit techniquement et précis devant les filets adverses, aimant participer au jeu et n’hésitant pas non plus à multiplier les appels dans la profondeur », ont souligné les Canaris.

Tino Kadewere promet de tout donner pour aider le FC Nantes

L’international zimbabwéen (22 sélections, 3 buts) a quant à lui déclaré qu’il est « fier et content d'être à Nantes ». N’ayant pas réussi à s’imposer à Lyon, il espère réussir la deuxième moitié de la saison sous le maillot Jaune et Vert. Il évoque « un nouveau défi à attaquer avec de grandes ambitions ».

Tino Kadewere promet ensuite « de tout donner pour aider l'équipe » de Jocelyn Gourvennec à rester dans l’élite. Pour finir, il a tenu à remercier le FC Nantes et ses dirigeants « pour la confiance » qu’ils lui accordent. « Je suis impatient d'évoluer devant les supporters nantais », a-t-il conclu.

Bénie Traoré de Sheffield United signe aussi chez les Canaris

Dans la foulée de l'officialisation de Tino Kadewere, le FC Nantes a aussi officialisé la signature de Bénie Traoré (21 ans). Il est prêté par Sheffield United Football Club (Premier League), avec une option d’achat, jusqu’au terme de la saison 2023-2024.