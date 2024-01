Selon les dernières nouvelles, le président de l’OM, Pablo Longoria, a établi différents plans pour son mercato d’hiver avec deux départs en attaque.

Mercato OM : Pablo Longoria met deux attaquants sur la liste des transferts

Après un début de saison inquiétant, marqué par une élimination précoce en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille s’est bien rattrapé lors de ses derniers matchs. Le club entraîné par Gennaro Gattuso enchaine une série de quatre victoires consécutives en championnat, lui permettant de revenir à la 6e place du classement et de se relancer dans la course au podium. L’OM espère ainsis poursuivre sur cette belle lancée et compte profiter du mercato estival pour renforcer son effectif.

Avec pas moins de sept joueurs convoqués à la CAN 2023, le club phocéen devra impérativement attirer de nouvelles recrues cet hiver afin de rester très compétitif en seconde partie de saison. Le président Pablo Longoria et son conseiller sportif, Mehdi Benatia, travaillent dans ce sens. Toutefois, La Provence explique que les responsables phocéens ont également prévu de se séparer de deux attaquants cet hiver, histoire de faire rentrer de l’argent dans les caisses du club et financer l’arrivée de nouveaux joueurs de qualité. On découvre ainsi que ces deux noms sont Luis Henrique et Vitinha.

Luis Henrique et Vitinha poussé vers la sortie de Marseille

En effet, en vue de faciliter son recrutement hivernal, l’Olympique de Marseille devra vendre quelques joueurs. Les dirigeants phocéens chercheraient ainsi à se séparer rapidement de Luis Henrique. Suite à un prêt décevant à Botafogo, l’attaquant a fait son retour à l’OM. Il pourrait être une option supplémentaire pour Gennaro Gattuso pour compenser les absences d’Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Amine Harit, partis disputer la CAN 2023.

Sauf que la direction phocéenne ne l’entend pas de cette oreille. Le président Pablo Longoria a récemment ouvert à la porte à un départ de Luis Henrique et n’attendrait qu’une offre avoisinant les 8 millions d’euros pour acter son départ. Plusieurs clubs brésiliens sont venus toquer à la porte de l’OM en vue de boucler sa signature. Les discussions se poursuivent activement en coulisse. Le quotidien local ajoute que Vitinha figure lui aussi sur cette liste des potentiels départs.

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, l’attaquant portugais n’a pas convaincu sa direction qui ne serait pas l’idée de se séparer de lui en vue de faire de la place en attaque. La source explique que si le président Pablo Longoria venait à recevoir une offre d’au moins 20 millions d'euros pour son transfert, Vitinha quitterait alors Marseille un an seulement après son arrivée en provenance de Braga. Reste à savoir quel prétendant s’alignera sur ce montant. D'autres départs surprises pourraient se produire cet hiver à Marseille.