Chargé de trouver un latéral gauche pour concurrencer Renan Lodi, Mehdi Benatia se lance sur un joueur tout juste délaissé par le RC Lens.

Mercato OM : Le RC Lens lâche l'affaire pour David Jurasek, mais reste à l'affût

Le mercato hivernal commence à faire des étincelles à Marseille. Sixième de Ligue 1 à un point du top 5 après 17 journées, l'OM est en passe de signer un premier renfort. D'après les indiscrétions de Franceinfo, Jean Onana (Besiktas) a donné son accord et passera sa visite médicale lundi. Un premier soulagement pour Pablo Longoria, le président du club phocéen qui cherchait au moins un milieu pour son équipe. Si le dirigeant était inquiet, c'est parce que plusieurs joueurs de l'entrejeu marseillais vont manquer à l'appel durant la CAN (13 janvier - 11 février) : Azzedine Ounahi, Amine Harit (Maroc) et Pape Gueye (Sénégal) sont les trois concernés. Valentin Rongier, victime d'une fracture de la rotule, est également indisponible pour le moment. Sa date de retour est inconnue.

La défense est également touchée, avec Chancel Mbemba (RD Congo) qui part aussi à la CAN. Pour épauler un Renan Lodi bien seul dans le couloir gauche, Mehdi Benatia continue de viser David Jurasek (SL Benfica) d'après Relevo. Un joueur également dans les papiers du RC Lens, qui a toutefois pris du recul si l'on se fie aux propos de son directeur général, Arnaud Pouille : oui, le profil a été étudié mais il ne faut pas en attendre grand chose. Méfiance, car le dirigeant souhaite un latéral plutôt jeune, capable d'apprendre aux côtés des pistons d'expérience. Le profil de Jurasek y répond parfaitement.

L'OM fonce sur David Jurasek

Difficile de penser que l'Olympique de Marseille va attendre pour le latéral tchèque, âgé de 23 ans. C'est la seule piste activée au poste de latéral gauche, pour le moment. De plus, la situation de David Jurasek est idéale pour l'inciter à partir. Le joueur est barré par la concurrence à Lisbonne, où Morato a gagné le statut de titulaire indiscutable. Il n'a disputé que 258 minutes en championnat, alors qu'il veut s'imposer au club depuis son arrivée l'été dernier.

Sous contrat jusqu'en juin 2028, David Jurasek ne devrait pas quitter le Portugal pour un transfert sec. Le Benfica Lisbonne et l'OM pourraient se mettre d'accord sur un prêt selon Foot Mercato. Pablo Longoria ne fera pas de folies : pour rappel, le club phocéen a vu sa masse salariale être encadrée par la DNCG fin novembre dernier.