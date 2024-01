Déterminé à renforcer le couloir gauche de l’OM, le président Pablo Longoria a reçu une première réponse de Benfica Lisbonne pour David Jurasek.

Mercato OM : Benfica ouvert à un prêt pour David Jurasek

Occupant actuellement la sixième place de Ligue 1, l'Olympique de Marseille compte profiter du mercato hivernal pour renforcer son effectif cet hiver. Gennaro Gattuso a été clair sur le sujet, il attend de nouvelles recrues dans plusieurs secteurs de jeu, notamment dans le couloir gauche de sa défense. L’OM est en effet confronté à une pénurie de latéral gauche. Seul Renan Lodi est le spécialiste à ce poste et commence à accuser le coup au fil des rencontres. Pour compenser cette faille, les responsables phocéens se sont alors mis en quête d’un nouveau latéral et un profil a été ciblé. Il s’agit de David Jurasek.

Dans le viseur de l’OM depuis de longue date, l'international tchèque traverse une période compliquée au Benfica Lisbonne, où il doit se contenter d’un faible temps de jeu. Une situation dont le club présidé par Pablo Longoria voudrait bien profiter pour enfin l'attirer dans ses filets. Et cet intérêt marseillais ne déplait pas vraiment aux dirigeants portugais. A Bola révèle en effet que la direction de Benfica Lisbonne compte se séparer cet hiver de David Jurasek, sous la forme d’un prêt. Cette ouverture risque de faire les affaires de l’Olympique de Marseille. Mais les Phocéens ne sont pas seuls sur cette piste défensive.

Le RC Lens s’intéresse aussi à David Jurasek

À l'origine, le Benfica Lisbonne ne voulait pas entendre parler d'un prêt et n'envisageait qu'un transfert pour son joueur dont le contrat expire en juin 2028. Cependant, selon la source, la position du club portugais a récemment évolué et un prêt est désormais possible pour David Jurasek. Cette position a rapidement alerté ses courtisans. En plus de l’OM, le RC Lens serait aussi venu aux nouvelles pour le latéral gauche tchèque. Une offre aurait même été transmise pour l’ancien joueur de Slavia Prague. Il reste à savoir lequel des prétendants parviendra à rafler la mise dans ce dossier.