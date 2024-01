L’ASSE est toujours à la recherche d’un deuxième attaquant, après Irvin Cardona. Alors que l’une des pistes suivies prend de l’épaisseur, une autre se referme.

Mercato : L'ASSE toujours sur le coup pour Nathanaël Mbuku

Faisant le point sur le mercato hivernal, Loïc Perrin a confirmé d’autres arrivées à Saint-Etienne à la suite de la première recrue Irvin Cardona. Un autre attaquant pourrait rejoindre l’équipe d’Olivier Dall’Oglio dans ce mois de janvier. L’ASSE tenterait de recruter Nathanaël Mbuku (21 ans) comme révélé la semaine dernière. La piste est confirmée par Peuple-Vert, qui ajoute que le board stéphanois « apprécie particulièrement » l’ancien joueur du Stade de Reims. D’après la source, l’ASSE « aimerait récupérer cet attaquant prometteur au plus vite », sous la forme d’un prêt de six mois, avec une option d’achat. Grâce à sa polyvalence (il est capable de jouer sur l’aile ou comme second attaquant), Nathanaël Mbuku pourrait apporter de la variété dans le jeu des Verts. Le gaucher est décrit comme un « dribbleur capable d’apporter de la percussion et la profondeur à l’attaque stéphanoise ».

Parti de Reims à Ausgbourg en janvier 2023, le natif du Val-de-Marne est en difficulté en Allemagne. Il a disputé 4 minutes de jeu lors de son unique apparition en Bundesliga cette saison, le 9 décembre dernier. Formé à Reims, la cible de l’ASSE a joué dans toutes les sélections des jeunes avec l’équipe de France, des U16 à l’Equipe des Espoirs, entre 2017 et 2021.

La piste Mamady Bangré se referme devant Saint-Etienne, il file à Troyes

L’autre cible de l’ASSE évoquée par le site internet Les Violets, Mamady Bangré (22 ans), s’éloigne lui du Forez. Présentement en sélection avec le Burkina Faso pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), il ne rejoindra pas les Verts, car il indisponible jusqu’au 11 février au moins, si les Etalons vont jusqu’au bout de la compétition en Côte d’Ivoire.

Sur le dossier de l'ailier de Toulouse FC, Foot Mercato croit savoir qu’il est plutôt proche de l’ES Troyes AC. Il devrait rejoindre le club aubois en prêt, avec une option d’achat, en cas de maintien de l’ESTAC en Ligue 2, d’après L’Est-Eclair, qui confirme l’information de FM. La piste Mamady Bangré serait donc refermée aussitôt pour l’ASSE.