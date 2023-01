Stade de Reims Mercato : Un attaquant en route pour la Bundesliga

Publié par Ange A. le 30 janvier 2023 à 02:40

Le Stade de Reims serait sur le point d’acter un nouveau départ. Un attaquant pourrait prochainement rejoindre un club de Bundesliga.

Le Stade de Reims est parvenu à accrocher le Paris Saint-Germain dimanche en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Reims a ramené un nul du Parc des Princes (1-1) malgré l’armada offensive parisienne. Un but de Folarin Balogun dans la fin du temps additionnel a permis au club champenois d’éviter la défaite face au leader du championnat. Après cette performance, Reims pointe à la 11e place au classement. Will Still entend poursuivre sa remontée au classement en cette deuxième partie de saison. Mais le coach du SDR doit composer avec quelques départs. Aux dernières nouvelles, le club champenois serait sur le point de perdre un élément offensif.

Stade de Reims Mercato : Direction la Bundesliga pour Nathanaël Mbuku

En manque criard de temps de jeu cette saison, Nathanaël Mbuku pourrait quitter son club formateur d’ici la fin du mercato d’hiver. L’Équipe indique en effet que Nathanaël Mbuku pourrait rejoindre la Bundesliga dans les prochaines heures. L’ailier âgé de 20 ans est courtisé par Augsbourg, actuel 14e du championnat allemand. Le contrat de l’ailier rémois arrive à expiration cet été. Raison pour laquelle le Stade de Reims est enclin à libérer sa pépite pour se contenter d’un petit chèque à défaut de la laisser partir en tant que joueur libre au terme de la saison. Le quotidien sportif révèle d’ailleurs qu’Augsbourg et Reims ont déjà engagé les négociations pour le transfert de Mbuku.

Annoncé sur le départ, Nathanaël Mbuku n’a disputé que 6 rencontres (60 minutes) cette saison sans se montrer décisif. Reste maintenant à savoir s’il pourra se relancer loin de son club formateur. Il totalise 84 apparitions avec l’équipe première pour 6 réalisations et 3 passes décisives. En cas de transfert de Mbuku, le SDR enregistrera son quatrième départ cet hiver. Patrick Pentz, Timothé Nkada ou encore Ibrahim Diakité ont déjà quitté le navire rémois.