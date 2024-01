Selon certaines sources, l’attaquant français Kylian Mbappé a dit oui au Real Madrid pour une arrivée libre l’été prochain. La réaction du PSG n’a pas tardé.

Mercato PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision

D’après les informations de Foot Mercato, Kylian Mbappé se serait mis d’accord avec le Real Madrid il y a quelques jours. Malgré l’offensive du Paris Saint-Germain pour le convaincre de rester encore et d’aider le club à gagner sa première Ligue des Champions, l’attaquant de 25 ans aurait décidé de « dire oui au club merengue, après des années d’un jeu de dupes qui a même fini par agacer la presse espagnole.»

Le portail sportif explique qu’après plusieurs mois de réflexion, « Kylian Mbappé a réellement le sentiment de ne pas laisser le PSG dans la panade, et il est prêt à franchir le pas. » Toujours selon la même source, Florentino Pérez et la Maison-Blanche n’ont jamais renoncé à accueillir Mbappé. Désireux d’ouvrir un nouveau cycle victorieux, le Real Madrid veut absolument l’enfant de Bondy et l’aura dès la fin de la saison en cours. Sauf que le Paris SG ignore tout de cette entente conclue entre les Merengues et le protégé de Luis Enrique.

Le Paris SG n’est pas au courant d’un accord entre Mbappé et le Real

Approché par RMC Sport après l’annonce fracassante d’un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, une source proche de la direction du Paris Saint-Germain que personne au club n’a été prévenu de cette décision du joueur. « Le PSG dit ne pas être au courant de l’existence d’un tel accord. Les dirigeants s’attendaient et s’attendent toujours à avoir la primeur de la décision du meilleur buteur de l’histoire du club. Au sein du club parisien, on est très vigilant. Surtout que les informations se sont multipliées ces dernières heures », explique le média francilien, qui ajoute que du côté de l’entourage de Mbappé, c’est silence radio.