C’est un véritable coup de tonnerre qui se prépare au PSG. Nordi Mukiele s’apprête à quitter le club parisien pour rejoindre les rangs du Bayern Munich.

Mercato PSG : Nordi Mukiele intéressé par le Bayern Munich

Négociations avancées entre Paris et le Bayern pour Mukiele

Arrivé à l’été 2022 en provenance du RB Leipzig contre un chèque de 12 millions d’euros, Nordi Mukiele ne devrait pas faire de vieux os sous le maillot du Paris Saint-Germain. Barré par une rude concurrence à son poste, le polyvalent défenseur de 26 ans bénéficie d’un faible temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. Une situation qui ne satisfait pas l’international français, qui rêve de disputer l’Euro de l’été prochain.L’intérêt du Bayern Munich tombe donc à pic pour le joueur formé à Montpellier. D’ailleurs, le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport assure que les négociations sont bien avancées entre les dirigeants des deux clubs. Nordi Mukiele souhaitant rejoindre l’effectif de Thomas Tuchel en Bavière, où le Rekordmeister propose un prêt payant avec une option d’achat de 25 millions d’euros. Et l’affaire pourrait se finaliser assez rapidement.Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027, Nordi Mukiele se rapproche sérieusement d’un départ du Paris Saint-Germain pour le Bayern Munich. Ce mardi soir, le portail Sports Zone assure qu’un accord aurait été trouvé entre le partenaire de Kylian Mbappé et la formation allemande. Pour autant, le Paris SG bloque la conclusion de l’opération, mais cela pourrait rapidement progresser, ajoute le média sportif. Nordi Mukiele veut rejoindre le Bayern Munich, mais ne fera pas non plus le forcing. Surtout que ses dirigeants veulent être certains qu’il sera remplacé. Inenvisageable il y a quelques jours, le départ du natif de Montreuil serait désormais en train de prendre forme peu à peu. Les discussions pourraient être intenses dans les prochaines heures.