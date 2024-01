À la faveur d’un Envoyé Spécial consacré à Kylian Mbappé, la mère de la star de 25 ans a fait une folle révélation sur sa prolongation avec le PSG en 2022.

Mercato PSG : Fayza Lamari a réclamé une fortune à Kylian Mbappé

En attendant la diffusion intégrale des 52 minutes consacrées à Kylian Mbappé le jeudi prochain, France 2 a laissé fuité quelques morceaux de l’émission Envoyé Spécial. En plus de l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui a notamment accordé une interview à Élise Lucet, sa mère Fayza Lamari, qui gère ses affaires et notamment sa fondation Inspired by Kylian Mbappé, a également échangé à la journaliste. L’ancienne handballeuse algérienne s’est notamment exprimé sur la fondation à qui le protégé de Nasser Al-Khelaïfi reverse 30% des bénéfices générés pas ses différentes sociétés.

Selon sa mère, les actions sociales de Mbappé sont financées en grande partie grâce à son nouveau contrat XXL signé avec le Paris Saint-Germain en mai 2022. « Cela représente des millions d’euros », a reconnu Fayza Lamari au micro de France 2, avant de dévoiler les coulisses de ses discussions avec son fils à propos la part d’argent à accorder à la fondation. « Je lui ai dit : en dessous de 30 %, je ne fais pas ! Je me retire et je fais comme tout le monde : je pars en vacances aux Maldives, mais je ne bosse pas pour toi ! Au début, je lui avais dit on fait 50-50, mais on a discuté, et on est tombés à 30 ! », a confié l’ancienne compagne de Wilfried Mbappé, qui ne regrette pas d’avoir fait saigner le PSG lors des négociations pour sa prolongation.

Fayza Lamari n’a pas honte du nouveau contrat de Mbappé

Si Kylian Mbappé est généreux et peut venir en aide à de nombreux jeunes défavorisés à travers le monde, c'est évidemment grâce au juteux contrat qu’il a su négocier avec Nasser Al-Khelaïfi en main 2022, ainsi que ses différents sponsors personnels et les sociétés qu'il a créées. D’ailleurs, la mère de l’ancien partenaire de Neymar assume parfaitement de ne pas avoir fait de cadeau au Qatar au moment des négociations pour sa prolongation passée. « Il n’y a pas de culpabilité ni de honte. Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris, car c’est le système qui veut ça », assume Fayza Lamari.

Reste maintenant à savoir si Mbappé sera tenté par une nouvelle prolongation avec le PSG pour continuer à augmenter ses gains et aider encore beaucoup plus de jeunes. Pour rappel, le contrat actuel de Mbappé à Paris est estimé à 72 millions d'euros brut par an. Il était aussi question d'une prime à la signature de 180 millions d'euros. Mais en décidant de ne pas lever l'option de prolongation, le joueur a passé un accord avec la direction du club pour faire une croix sur une partie des sommes dues. En novembre dernier, RMC Sport révélait que Mbappé avait ainsi renoncé à 80 millions d’euros, qui correspondent à diverses primes.