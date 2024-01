L’OL négocie le transfert d'Arnaut Danjuma avec Villarreal, mais Everton sort déjà les griffes pour le joueur qui lui est prêté jusqu’à la fin de la saison.

Mercato : Lyon doit convaincre Villarreal, mais aussi Everton pour Danjuma

Les recruteurs de l’OL se concentrent actuellement sur le transfert Arnaut Danjuma, vu les difficultés rencontrées pour attirer Saïd Benrahma de West Ham. Contacté par Lyon, le polyvalent attaquant serait intéressé par l’idée de rejoindre le club rhodanien cet hiver. Il aurait déjà un accord contractuel avec la direction des Gones.

Jouant peu avec le club de Première League (3 fois titulaire en 12 apparitions en Premier League), il souhaite en effet trouver un club où il aurait assez de temps de jeu. Ce qui lui permettrait de retrouver la sélection des Pays-Bas pour l’Euro 2024. La dernière sélection d'Arnaut Danjuma avec les Oranje remonte à mars 2022.

L’Olympique Lyonnais tente de convaincre Villarreal de lui prêter l’international néerlandais (6 sélections, 2 buts). Pour que cela soit possible, il faut que le prêt de ce dernier à Everton soit cassé. Deux obstacles que David Friio doit surmonter pour espérer enrôler l’ailier de 27 ans cet hiver.

Le manager des Toffees ne veut pas lâcher Arnaut Danjuma

La tâche s’annonce d’ailleurs compliquée pour le directeur sportif de l’OL. Et pour cause, Sean Dyche, le manager des Toffees ne souhaite pas lâcher Arnaut Danjuma dans ce mois de janvier. « Il a joué ici et il y a de bonnes chances qu’il joue encore ici », a-t-il lâché en conférence de presse. « C’est un joueur d’Everton et il fera partie de nos plans », a insisté le technicien britannique. Pour rappel, le joueur convoité par John Textor a posté une photo de lui dans un jet privé. Et cela a enflammé la toile, qui l’annonçait en direction de Lyon, alors qu’il ne s’agissait que d’un voyage express entre Manchester et Liverpool, selon Sean Dyche.

Pour finir, ce dernier a justifié la position d’Everton par le fait qu’il est difficile de se renforcer pendant le mercato hivernal. « Nous sommes en mesure de faire ce qu’il y a de mieux, si la bonne affaire se présente - ce qui est peu probable en janvier. Vous avez vu à quel point c’est calme », a-t-il indiqué.