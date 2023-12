Insatisfait du rendement de Renato Sanches, l’AS Rome envisagerait de le ramener au PSG cet hiver. José Mourinho, coach du club italien, a évoqué le sujet.

Mercato PSG : José Mourinho laisse planer le doute pour Renato Sanches

Il y a quelques jours, plusieurs sources italiennes ont annoncé que les dirigeants de l’AS Rome réfléchissent sérieusement à casser le prêt de Renato Sanches, en pleine galère en Serie A depuis le début de la saison. Régulièrement à l’infirmerie pour des pépins physiques, le milieu de terrain portugais peine à retrouver le niveau de la compétition sous les ordres de son compatriote José Mourinho. Ne parvenant pas à lui redonner confiance, le Special One aurait même donné son aval à sa direction pour le retour prématuré de Renato Sanches à Paris.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’ancien entraîneur de Chelsea et du Real Madrid, notamment, s’est exprimé sur la situation du Golden Boy 2016. « Je n'ai aucune information concernant le fait que Renato pourrait partir en janvier. Son expérience avec nous est compliquée, ce n'est pas facile, mais je n'ai aucune information concernant la fin de son prêt », a déclaré José Mourinho. D’après TMW, l’ancien joueur du Bayern Munich n’a plus sa place au Paris Saint-Germain et pourrait donc à nouveau partir durant le mercato hivernal.

L’Arabie saoudite prête à récupérer Renato Sanches en janvier

Malgré un contrat jusqu’en juin 2027, Renato Sanches ne devrait pas faire de vieux os au Paris Saint-Germain si l’AS Rome venait à casser son prêt cet hiver. Si beaucoup de clubs ne devaient pas s’activer pour le compatriote de Danilo Pereira en Europe, l’Arabie saoudite serait prête à lui ouvrir ses portes en janvier. En effet, selon les renseignements obtenus par le portail transalpin, un club de la Saudi Pro League, dont le nom n’a pas fuité, pourrait permettre au PSG de se séparer du natif de Lisbonne dans les semaines à venir. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale française qui pourrait encaisser un joli chèque dans cette affaire.