L'OM affronte ce vendredi soir le RC Strasbourg pour la reprise de la Ligue 1. Découvrez la composition probable de Gennaro Gattuso avec une surprise au milieu.

OM-RC Strasbourg : Gennaro Gattuso réserverait une surprise au milieu

Après la trêve hivernale, la Ligue 1 reprend enfin ses droits. Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille accueille le RC Strasbourg en ouverture de la 18e journée de championnat. Malgré une belle remontée avant les fêtes, les Phocéens devront faire face à un redoutable adversaire. Les Alsaciens sont en pleine forme, restant sur une série de trois victoires consécutives. Ils tenteront de créer la surprise ce soir au stade Vélodrome.

Cette rencontre OM-Strasbourg promet ainsi d’être très difficile. D’autant plus que Gennaro Gattuso sera privé de pas moins de sept joueurs, partis disputer à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Ces absences temporaires obligent l’entraîneur de l’OM à modifier son onze de départ. En l’absence de Chancel Mbemba, le technicien marseillais devrait aligner Bamo Meïté dans une défense à trois, aux côtés de Samuel Gigot et Leonardo Balerdi, devant le gardien Pau Lopez. Les postes de piston seront occupés par Jonathan Clauss et Michael Murillo.

La recrue Jean Onana devrait être alignée au milieu

Dans l’entrejeu, Gennaro Gattuso pourra notamment s’appuyer sur sa nouvelle recrue hivernale, Jean Onana, récemment arrivé en provenance du Besiktas. Opérationnel pour le match contre le RC Strasbourg, le Camerounais devrait former un trio inédit avec Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout au milieu de terrain de l’OM.

Enfin, sur le front de l’attaque phocéenne, Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang devraient être alignés pour apporter la créativité et la menace offensive nécessaire face à l’équipe adverse. Les supporters de l’OM attendent avec impatience de voir comment Gattuso orchestrera son équipe face en vue décrocher la victoire face au RC Strasbourg.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Lopez

Défenseurs : Meïté, Gigot, Balerdi

Milieux : Clauss, Onana, Kondogbia, Veretout, Murillo

Attaquants : Vitinha, Aubameyang