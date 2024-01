Après Nemanja Matic, Arnaud Kalimuendo et Adrien Truffert, le Stade Rennais est désormais attaqué par le SSC Naples pour son défenseur central Arthur Theate.

Mercato Stade Rennais : Arthur Theate plaît à Walter Mazzari

À la lutte avec l’Olympique de Marseille et l’Eintracht Francfort pour conserver Adrien Truffert et Arnaud Kalimuendo, le Stade Rennais a vu un autre chantier s’ouvrir au sein de sa défense. En effet, le journal italien Il Matino assure ce dimanche que le coach du SSC Naples, Walter Mazzari, serait intéressé par le profil d’Arthur Theate. Après son échec dans le dossier Radu Dragusin, parti du Genoa pour signer à Tottenham, le Napoli ferait du défenseur rennais de 23 ans une de ses priorités de l'hiver. À l’instar de Truffert, un départ de l’international belge en plein milieu de saison paraît difficilement envisageable pour Julien Stéphan, mais un gros chèque pourrait faire changer d’avis aux dirigeants bretons. Le Napoli apprécie également le défenseur français du Stade Brestois, Lillian Brassier, mais aurait lancé l’offensive pour recruter Arthur Theate. Et le SRFC ne compte pas brader son numéro 5.

Le SRFC réclame 20M€ pour laisser filer Arthur Theate

Recruté à l’été 2022 en provenance de Bologne contre un chèque de 19 millions d’euros, Arthur Theate est lié au Stade Rennais jusqu’en juin 2027. En négociations avec les Napolitains pour le natif de Liège, les Rennais réclameraient au minimum 20 millions d'euros. Si Julien Stéphan compte conserver tous ses meilleurs éléments cet hiver, il sera peut-être difficile de tous les retenir. Le club italien étant disposé à faire le nécessaire pour s’offrir les services d’Arthur Theate d’ici le 31 janvier prochain. En cas d’échec du dossier Arthur Theate, le club du président Aurelio De Laurentiis aurait également coché les noms de Nehuen Perez (Udinese) et Trevoh Chalobah (Chelsea) pour consolider sa défense.