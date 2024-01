Pour son premier match de Ligue 1 de l’année 2024, le Stade Rennais reçoit l’OGC Nice ce samedi soir. Découvrez le groupe convoqué par Julien Stéphan pour ce choc.

Stade Rennais : Julien Stéphan convoqué 21 joueurs pour affronter Nice

Ce samedi à 21 heures, le Stade Rennais accueille l'OGC Nice, au Roazhon Park, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Pour ce choc entre le 10e et le 2e du championnat, l’entraîneur breton, Julien Stéphan, doit composer sans son latéral droit Lorenz Assignon et son attaquant Amine Gouiri, tous deux blessés. À ces deux absences, il faut ajouter le milieu de terrain serbe Nemanja Matic, qui a exprimé son souhait de changer d’air durant ce mercato hivernal. Ainsi que l’international camerounais Christopher Wooh, retenu par sélection pour la Coupe d’Afrique des Nations qui débute ce samedi en Côte d’Ivoire.

Toutefois, l’arrière gauche Adrien Truffert, dont le nom est associé à l’olympique de Marseille pour un transfert cet hiver, est présent dans le groupe de Julien Stéphan pour affronter les Aiglons de Francesco Farioli. Le défenseur français de 22 ans devrait logiquement démarrer, tout comme Guela Doué, en l’absence de Lorenz Assignon. Pour le reste, le SRFC pourra s’appuyer sur un groupe bien étoffé pour accueillir les Aiglons ce soir au Roazhon Park. En face, le manager azuréen, Francesco Farioli, se déplace sans Todibo, suspendu, Perraud, Thuram et Diop, à l’infirmerie, mais aussi sans Atal, Boudaoui et Boga, qui disputent la CAN.

Les 21 joueurs convoqués par Julien Stéphan

Gardiens : Gallon, Lembet, Mandanda

Défenseurs : G. Doué, Omari, Belocian, Jacquet, Theate, Nagida, Truffert

Milieux : Santamaria, Bourigeaud, Blas, D. Doué, Le Fée, Rieder

Attaquants : Kalimuendo, Salah, Terrier, Yildirim, Lambourde.