Loïc Perrin, coordinateur sportif de l’ASSE, va devoir se tourner vers une autre piste offensive, car celle menant Shavy Babicka s’est refermée. Il est transféré à Toulouse FC.

La liste des joueurs qui échappent à l’ASSE se rallonge. Shavy Babicka vient de s’y ajouter. La piste menant vers l’ailier d’Aris Limassol, révélée par Peuple-Vert la semaine dernière, a échappé à Loïc Perrin. Et c’est Toulouse FC en Ligue 1 qui a raflé la mise. Le joueur de 23 ans est attendu dans la Ville Rose pour y passer sa visite médicale et intégrer l’équipe de Carles Martinez Novell. Dans un communiqué publié sur son site internet, le club chypriote a annoncé le transfert (record) de son joueur. « L'Aris Limassol annonce l'accord avec Toulouse pour le transfert de Shavy Babika pour 2,75 millions d'euros ! », a-t-il informé.

Limassol précise que c’est le transfert le plus élevé de l’histoire du club, et même d'un footballeur de la ligue chypriote. Le club toulousain a sorti le chéquier pour passer devant de l’ASSE, qui était également aux trousses de l’international Gabonais (5 sélections, 1 but).

L'offre de Saint-Etienne était évidemment insuffisante

Ce dernier va donc rejoindre les Violets et non les Verts, dont le première offre avait été refoulée, d’après les indiscrétions du média spécialisé. Pour rappel, l’ASSE avait proposé un prêt sec assortie d’une option d’achat, estimée à un peu plus d’un million d’euros, à en croire la source. Évidemment, la proposition stéphanoise était largement insuffisante, comparativement à celle du Téfécé.

Bien avant Shavy Babicka, Loïc Perrin et Saint-Etienne avaient été devancés sur les dossiers Alan Virginius et Mamady Bangré. Le premier a été transféré à Clermont Foot par le LOSC et le deuxième a été prêté à l'ES Troyes ASSE par Toulouse FC.