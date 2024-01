À la surprise générale, Nordi Mukiele a réclamé son départ à la direction du PSG cet hiver. La vérité a fuité sur la situation réelle du défenseur de 26 ans.

Mercato PSG : Nordi Mukiele poussé vers la sortie par Luis Enrique ?

En clôture de la 18e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur le terrain du RC Lens (2-0), dimanche soir. Un match auquel Nordi Mukiele n’a pas pris part, malgré l’absence d’Achraf Hakimi, qui dispute en ce moment la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc, en Côte d’Ivoire. Pour Daniel Riolo, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, ne veut plus de l’international français dans son équipe en raison de sa mauvaise influence sur ses coéquipiers en dehors des terrains.

« Luis Enrique ne veut plus de Nordi Mukiele, et on sait pourquoi… C’est à cause des sorties. C’est un peu l’organisateur des soirées, Luis Enrique a fini par le savoir et au bout d’un moment, il a dit que c’était bon, que ça suffisait avec lui, il n’en veut plus. Il ne lui fait plus confiance », a notamment révélé le journaliste sportif sur les antennes de RMC. Devenu indésirable à Paris, le défenseur polyvalent pourrait ainsi quitter le club de la capitale cet hiver. Et selon toute vraisemblance, le natif de Montreuil se dirigerait tout droit vers le Bayern Munich.

Nordi Mukiele se rapproche sérieusement du Bayern Munich

Interrogé par le média Bild ce dimanche, le directeur sportif du Bayern Munich, Christoph Freund, a confirmé son intérêt pour Nordi Mukiele, un défenseur dont le profil plaît beaucoup en Bavière. « Je ne veux pas entrer dans les noms, mais d'une manière générale, Nordi Mukiele n'est pas un joueur inintéressant. Il peut aussi bien jouer arrière droit que défenseur central », a expliqué le dirigeant allemand. D’après Fabrizio Romano, les discussions sont bien avancées entre le PSG et le Rekordmeister pour l’ancien joueur du RB Leipzig. Pour convaincre leurs homologues parisiens de lâcher prise, les Bavarois seraient disposés à assumer l’entièreté du salaire de Mukiele durant les six mois de son prêt assorti d’une option d’achat de 25 millions d’euros.