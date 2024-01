Désireux de garder Kylian Mbappé, dont le contrat expire le 30 juin prochain, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, serait prêt à une véritable folie.

Mercato PSG : L’offre totalement délirante du Paris SG pour convaincre Kylian Mbappé

Libre de négocier un accord avec le club de son choix depuis le 1er janvier passé, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Si le Real Madrid est annoncé comme le grand favori pour accueillir gratuitement l’attaquant de 25 ans l’été prochain, le Paris Saint-Germain n’a pas encore renoncé à l’idée de conserver son joyau français. D’ailleurs, Daniel Riolo a révélé sur les antennes de RMC, lundi soir, que Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar seraient prêts à faire une offre totalement délirante à Mbappé pour le convaincre de parapher un nouveau contrat à Paris. Un salaire de plus de 100 millions d’euros serait ainsi dans les tuyaux pour le capitaine de l’équipe de France.

« Dans cette histoire avec Mbappé, il faut avoir les idées claires. On a d’un côté une offre pour qu’il prolonge qui est la Rome antique, la Grèce antique, et les pyramides d’Égypte données à un joueur », assure le journaliste sportif avant d’évoquer le montant de l’offre parisienne. « Un truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100 millions par saison. Donc un truc sur lequel aucun club ne pourra jamais s’aligner. Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c’est hallucinant », explique l’éditorialiste, qui a également donné les détails de la proposition de Florentino Pérez, le patron du Real Madrid, pour le même joueur.

Le Real Madrid propose un peu plus de 30M€ à Kylian Mbappé

Déterminé à convaincre Kylian Mbappé de poursuivre l’aventure et d’aider le club à remporter sa première Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain serait aussi prêt à couvrir d’or la famille du joueur. Le PSG va au-delà du raisonnable, offrant avantages familiaux et une agence de joueurs pour la mère du Champion du monde 2018. Une offre sur laquelle le Real Madrid ne pourra jamais s’aligner. « De l’autre côté on a quelque chose qui est, j’allais dire normal, dire que c’est normal quand on parle du Real… Donc c’est un salaire normal pour les stars du foot, on va parler de 30 millions et peut-être un brin plus. Et il n’est pas le roi du club », ajoute Daniel Riolo. Reste maintenant à savoir ce que va décider le protégé de Luis Enrique pour la suite de sa carrière.