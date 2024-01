L’OL se serait tourné vers un milieu de terrain turc, en plan B à Nemanja Matic, toujours bloqué par le Stade Rennais.

Mercato : L'OL réactive la piste Ismail Yüksek en Turquie

L’OL cherche un milieu de terrain pour apporter la concurrence au duo Maxence Caqueret-Corentin Tolisso, qui montre des signes de fatigue, tant il est régulièrement sollicité. Plusieurs pistes ont été évoquées avant l’ouverture du mercato, mais elles n’ont pas abouti jusque-là. Certaines sont carrément refermées, notamment celles menant vers Baptiste Santamaria du Stade Rennais ou encore Rade Krunic de l’AC Milan (finalement prêté au Fenerbahçe).

L’Olympique Lyonnais est également en difficulté pour boucler le transfert de sa cible prioritaire, Nemanja Matic (35 ans. Son club, le Stade Rennais ne veut pas le laisser rejoindre une équipe de Ligue 1 et a déjà repoussé une offre de John Textor. De ce fait, l’OL se serait tourné vers Ismail Yüksek (25 ans), un joueur convoité par le passé, selon les informations de L’Equipe. Le milieu de terrain de Fenerbahçe serait une alternative, en cas d’échec du dossier Matic.

Une offre transmise par John Textor à Fenerbahçe pour Yüksek

Le quotidien sportif apprend que la direction du club rhodanien a transmis une première offre (dont le montant n'a pas filtré) à son homologue de Fenerbahçe pour l'international turc (12 sélections). La réponse des trucs n’est pas encore tombée. Ismail Yuksek est un joueur important de l’équipe basée à Istanbul. Il a disputé 18 matchs en Süper Lig et a été titulaire 15 fois. Il a également pris part à 10 matchs en coupe d’Europe (qualifications pour la Ligue Europa Conférence et phase de groupe combinées). Il a inscrit un but et délivré 4 passes décisives.

Engagée par Fenebahçe en aout 2020, la cible de Lyon est sous contrat avec les ''Canaris Jaunes'' jusqu’à fin juin 2027 et vaut 7,5 millions sur le marché des transferts, selon l’estimation de Transfermarkt