Mercato PSG : Luis Campos a tenté de réactiver la piste Leny Yoro

À l’instar de Warren Zaïre-Emery au Paris Saint-Germain, Leny Yoro brille de mille feux sous les couleurs de Lille OSC. En attendant de se voir convoquer par Didier Deschamps chez les Bleus, l’international espoir français fait tourner la tête à presque tous les grands clubs européens. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain aimerait l’intégrer à l’effectif de Luis Enrique dès cet hiver. Le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester United seraient également attentifs à sa situation, selon les informations de RMC Sport. Désormais représenté par Jorge Mendes, très proche des dirigeants du PSG, le défenseur central de 18 ans aurait d’ailleurs fait l'objet d'une offre supérieure à 20 millions d'euros de la part de Luis Campos.

Cependant, le club nordiste refuse de laisser partir un élément aussi précieux en pleine saison, comme l’a rappelé Olivier Létang le week-end dernier, en marge du succès contre le FC Lorient. « Aucun joueur ne partira. Akim Zedadka et Tiago Djalo sont les seules exceptions », a confié le président lillois. Un transfert l’été prochain pourrait être plus facile et le Paris SG pourrait avoir de fortes chances d’attirer Yoro.

Leny Yoro refuse de prolonger son contrat à Lille

Si le LOSC résiste cet hiver, il lui sera beaucoup plus difficile de retenir son prodige français l’été prochain. Le journaliste Fabrice Hawkins explique notamment que Leny Yoro tient entre ses mains une proposition de son club formateur pour prolonger d’une saison, soit jusqu’en juin 2026, mais la tendance n’est pas à une prolongation. Dans ce cas, Olivier Létang et l'état-major lillois pourraient se résoudre à placer le natif de Saint-Maurice sur le marché cet été afin d'empocher un joli chèque. Fort de ses relations étroites avec l’agent du joueur, le Champion de France en titre pourrait se présenter comme le grand favori pour accueillir le protégé de Paulo Fonseca en juillet. Pour rappel, le LOSC évalue Leny Yoro à 50 millions d’euros.