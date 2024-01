Après avoir refusé de changer d’air l’été passé, Hugo Ekitike s'est finalement décidé à quitter le PSG cet hiver. L’attaquant de 21 ans serait prêt à consentir un effort financier pour partir.

Mercato PSG : Hugo Ekitike veut quitter le Paris SG cet hiver

Six mois après avoir refusé de servir de monnaie d’échange pour l’arrivée de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike semble désormais fait une raison. Devenu indésirable au sein de l’effectif de Luis Enrique, l’ancien avant-centre du Stade de Reims n’a pas disputé la moindre minute en match officiel depuis le début de la saison. Désireux de disputer les prochains Jeux Olympiques, l’international espoir français souhaiterait profiter de ce mercato hivernal pour quitter les rangs du PSG. Et cela tombe bien puisque plusieurs clubs, notamment en Angleterre et en Allemagne, aimeraient l’attirer d’ici le 31 janvier, à en croire Sport1, qui confirme que Hugo Ekitike serait dans d’autres dispositions que l’été dernier. Si bien qu’il serait prêt à consentir un énorme effort financier pour faciliter son départ du Paris SG.

Hugo Ekitike se rapproche de l’Eintracht Francfort

En échec sur le dossier Arnaud Kalimuendo que le Stade Rennais refuse de laisser partir, l’Eintracht Francfort est revenu à la charge pour Hugo Ekitike. Cependant, le club allemand ne serait pas capable de supporter le salaire que le natif de Reims perçoit actuellement au Paris Saint-Germain, soit entre 6 millions d’euros. Selon les dernières informations de Sport Bild, l’actuel 6e de Bundesliga ne serait disposé à offrir à Ekitike entre 2,5 et 3 millions d’euros annuels, soit la moitié de ses émoluments à Paris. Toujours selon la même source, le partenaire de Kylian Mbappé aurait accepté de revoir à la baisse ses demandes salariales pour quitter le Paris SG et rejoindre les rangs de l’Eintracht Francfort. Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce dossier.