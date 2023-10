Passionné de sport, de football plus précisément, et de journalisme, c'est avec bonheur que je traite l'actualité sportive. Analyser les matchs, di...

De nouvelles informations émergent concernant l'accord présumé entre Zinédine Zidane et l'Arabie saoudite dans le cadre de la vente OM.

Vente OM : Zinédine Zidane prêt à tourner le dos aux Saoudiens

Les supporters de l’Olympique de Marseille continuent de rêver du jour où Zinédine Zidane prendra les rênes de l’équipe première. Un rêve qui tarde jusqu’ici à se matérialiser. L’ancien meneur de jeu de l’Équipe de France n’est jamais parvenu à lier son destin avec celui de l'OM, que ce soit en tant que footballeur ou entraîneur. Libre depuis sa deuxième démission du Real Madrid, Zizou n'a pas encore franchi le pas pour s'engager avec le club phocéen. Pourtant, il a eu plusieurs occasions pour le faire.

Après les départs d'Igor Tudor puis de Marcelino, le président Pablo Longoria aurait directement contacté Zinédine Zidane pour lui proposer le poste d’entraîneur. Malheureusement, ces tentatives ont toutes échoué, en raison des difficultés sportives et financières de l'OM à convaincre la légende du football français. Néanmoins, l’homme aux trois Ligues des Champions consécutives n'a pas fermé définitivement la porte à une arrivée à l'OM, laissant ainsi une petite lueur d'espoir. C'est là que l'Arabie saoudite entre en jeu.

France Bleu Provence révélait récemment que Zinédine Zidane avait déjà donné son accord aux Saoudiens pour devenir le manager général de l’OM en cas de rachat du club phocéen. Il est évident que l’ancien entraîneur du Real Madrid ne se serait pas engagé avec les Saoudiens s’il n’avait pas reçu des garanties sur une future cession du club. Le média français assurait alors que Zizou devrait disposer d'une enveloppe de plusieurs centaines de millions d'euros pour mener à bien son recrutement à la tête de l’OM. Cette révélation suscite de l’enthousiasme chez les fans marseillais, qui rêvent de voir leur équipe retrouver son lustre d’antan et mettre un terme à l’hégémonie du PSG en championnat. Mais il semble que le natif de La Castellane ait une autre priorité pour son avenir.

Zinédine Zidane se dirige vers un retour au Real Madrid

El Chiringuito indique en effet que Zinédine Zidane figure dans le collimateur du Real Madrid pour succéder à Carlo Ancelotti, dont le départ en 2024 se précise. Et la première réponse de Zidane à cet intérêt madrilène serait positive. Le tacticien français serait tenté par un troisième retour chez les Merengues, quitte à tourner le dos au projet monumental qui se dessine entre l’Arabie saoudite et l’OM.

Les supporters de l'Olympique de Marseille, qui gardent l'espoir de voir un jour Zinédine Zidane à la tête de leur équipe première, doivent comprendre que le destin du Ballon 1998 est encore incertain et que ses priorités pourraient bien le mener ailleurs. Pour le moment, l'attachement de Zizou au Real Madrid paraît bien plus supérieur à celui qu'il porte à l'OM. De son côté, le royaume saoudien ne baisse pas les bras et poursuit les négociations avec Frank McCourt en vue de finaliser la vente OM au plus vite.