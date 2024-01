L’OGC Nice tient sa deuxième recrue hivernale. Valentin Rosier a signé comme annoncé mercredi. Il est en provenance de Besiktas en Turquie.

Mercato : L'OGC Nice s'offre les services de Valentin Rosier

A la suite de de Mohamed-Ali Cho(défenseur central), l’OGC Nice a mis la main sur Valentin Rosier (27 ans). Annoncé depuis quelques jours comme une piste prioritaire du Gym, le défenseur du Besiktas est maintenant un joueur du club azuréen. Il est prêté jusqu’à la fin de la saison 2023-2024, mais son contrat est assorti d’une clause d’achat. La signature de l’arrière latéral droit avec le club azuréen est officialisé dans un communiqué. L’OGC Nice apprend ainsi sur son site internet que « Valentin Rosier est un nouvel Aiglon ».

L’ancien joueur de Dijon FC, puis du Sporting Club Portugal revient en Ligue 1, après quatre saisons et demie à l’étranger. Il se dit « heureux » faire son retour en France, « dans un club ambitieux ». « Il y a de grandes choses à faire ensemble. Je suis très motivé et j’espère aider le Gym à atteindre ses objectifs », a-t-il déclaré.

Ghisolfi et Rivère se réjouissent de la signature du défenseur du Besiktas

La direction du Gym se félicite pour sa part de récupérer un joueur qui connait la Ligue 1 et qui a joué la coupe d’Europe avec le club turc cette saison. « Valentin est un joueur qui arrive à pleine maturité. C’est un latéral complet et un joueur engagé qui colle à l’ADN du Gym. Il va apporter sa fraîcheur et son énergie à l’équipe », a déclaré Florent Ghisolfi, le directeur sportif des Aiglons.

Le président du Gym, Jean-Pierre Rivère a également réagi à l’arrivée du natif de Montauban sur la Côte d’Azur : « Sportivement et humainement, Valentin correspond parfaitement à notre projet. Nous avons tout mis en œuvre pour qu’il nous rejoigne dès cet hiver, et lui a tout fait pour intégrer l’OGC Nice ».