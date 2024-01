Par anticipation au probable transfert d’Adrien Truffert à l’OM, le Stade Rennais aurait coché le nom de Aleksa Terzic du RB Salzbourg pour succéder au défenseur de 22 ans.

Mercato : Le Stade Rennais vise Aleksa Terzic pour remplacer Truffert

L’OM fonce sur Adrien Truffert pour remplacer Renan Lodi, parti à Al-Hilal. Les Stade Rennais se prépare à un gros transfert du défenseur, dont la valeur marchande est de 18 millions d’euros, même si le club n’est pas vendeur. Et pour éviter de se retrouver affaibli dans le couloir gauche, en cas de départ de l’international français (1 sélection), le SRFC cherche un joueur pour remplacer ce dernier.

Florian Maurice et les recruteurs du club breton se sont activés rapidement et auraient déniché Aleksa Terzic dans le championnat autrichien. Son profil aurait été validé pour être le successeur de Adrien Truffert si le Tricolore rejoint Marseille. D’après les informations de Foot Mercato, le directeur sportif rennais « a jeté son dévolu » sur l’arrière gauche de 24 ans. Aleksa Terzic est aussi un international. Il compte 6 sélections avec l’équipe nationale serbe.

Qui est Aleksa Terzic ?

Formé dans son pays natal, à l’Etoile Rouge de Belgrade, il est arrivé en Autriche l’été dernier en provenance de la Fiorentina. Il avait pris part à 51 matchs avec le club transalpin, toutes compétitions, et avait marqué 1 but et offert 5 passes décisives. Cette saison, Aleksa Terzic a attiré l’attention sur lui, grâce à ses prestations en Ligue des Champions avec le RB Salzbourg. Il a affronté le Benfica et la Real Sociedad, en jouant les deux matchs en entier. Blessé (déchirure des adducteurs) ensuite, il a manqué les 4 derniers matchs de la phase de poule.

Victime de deux blessures (douleurs aux adducteurs, puis déchirure) cette saison, il a disputé seulement 7 matchs en championnat et a été titulaire 6 fois.