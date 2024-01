Prêt à toutes les folies pour garder Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi aurait proposé un contrat XXL à l'attaquant français.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi sort la grosse artillerie pour Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain n'a visiblement pas d'égal sur le marché pour faire fondre Kylian Mbappé sur le plan financier. Pour réussir à garder l'attaquant de 25 ans encore pour quelques années, le club de la capitale est prêt à faire toutes les folies possibles. Et pourtant, le Bondynois hésite toujours à se décider s'il doit accepter un nouveau contrat et prolonger au PSG ou prendre la direction d'un nouveau club, en l'occurrence le Real Madrid. Mais pour Nasser Al-Khelaïfi, il n'est plus question d'attendre longtemps, le temps que l'ancien de l'AS Monaco ne tranche pour son avenir. En ce sens, le club parisien décide de passer à la vitesse supérieure avec une offre qu'aucun club n'est prêt à égaler.

Selon les révélations de l'After de RMC, le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir un contrat XXL et historique à KM7. Sur l'émission, Stéphane Guy a lâché une information qui risque de faire beaucoup parler pendant longtemps durant les prochains mois. Luis Campos, qui connaît très bien Kylian Mbappé, est un atout de taille pour le double champion en titre de France, mais pour faire craquer l'international français, Al-Khelaïfi lui aurait proposé la somme démentielle de 400 millions d'euros. Il s'agit d'un contrat de quatre payés à 100 millions d'euros par saison.

Kylian Mbappé, le choix de l'argent ou du sportif ?

S'il n'a pas vu le contrat et son contenu, Stéphane Guy indique qu'il s'agit d'une source qui lui a confirmé l'information. Alors que le clan Mbappé a fait de l'aspect financier un point important dans ses négociations, le PSG semble avoir compris la stratégie idéale qu'il faut pour débloquer le dossier. Reste à savoir si le champion du monde 2018 fera le choix de l'argent ou opter pour la main tendue du Real Madrid, en privilégiant le côté sportif.