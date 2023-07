À la recherche d'un latéral gauche pour renforcer sa défense, l'OGC Nice veut tenter le coup pour un cadre du FC Nantes et a déjà pris contact.

Mercato OGC Nice : Quentin Merlin, une option étudiée par le Gym

Après avoir recruté Morgan Sanson et Jérémie Boga la semaine dernière, l'OGC Nice se lance désormais à la conquête d'un latéral gauche qui est une priorité absolue pour les dirigeants, comme l'a rappelé Florent Ghisolfi vendredi dernier en conférence de presse. "Le recrutement n’est pas encore terminé, on espère encore signer 2-3 joueurs, mais on ne va pas prendre pour prendre. Ce n’est un secret pour personne, le dossier du latéral gauche est la priorité. Pour l’instant, nous n’avons que Melvin Bard et le jeune Ayoub Amraoui, il est donc nécessaire de renforcer ce poste."

Il y a quelques semaines, le directeur sportif de l'OGC Nice avait fait de Rayan Aït-Nouri une priorité pour cet été, et la piste menant au défenseur marocain n'a pas été abandonnée. Toutefois, comme l'explique Foot Mercato ce lundi, le dossier est particulièrement complexe. D'autres options sont donc étudiées par les dirigeants niçois, et des contacts ont déjà été entamés avec le FC Nantes au sujet de Quentin Merlin. Le Gym essaie de trouver une solution avec leurs homologues nantais concernant la faisabilité de l'opération, mais il n'est pas certain que Waldemar Kita soit vendeur.

Luca Pellegrini aussi visé par l'OGC Nice

Toujours selon les informations de Foot Mercato, Luca Pellegrini est également dans les petits papiers de l'OGC Nice pour le poste de latéral gauche. Appartenant à la Juventus, le défenseur de 24 ans sort d'une saison délicate avec la Lazio Rome et serait enclin à connaître un nouveau projet. Toutefois, la source indique que cette piste a peu de chance d'aboutir, et qu'elle constitue l'option la moins sérieuse du côté de l'OGC Nice à l'heure actuelle.