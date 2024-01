Si l’avenir de son aîné Kylian reste encore incertain à six mois de la fin de son contrat, le milieu de terrain Ethan Mbappé veut rester longtemps au PSG.

Mercato PSG : Ethan Mbappé veut s'inscrire dans la durée

À l’instar de son grand frère Kylian, Ethan Mbappé est lui aussi engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2024. Si la tendance va clairement à un départ de l’attaquant de 25 ans pour de nombreux observateurs, le milieu de terrain de 17 ans, lui, n’a visiblement pas le même destin que son aîné en ce qui concerne son avenir avec le club de la capitale française. Dans une interview accordée au quotidien régional Le Parisien, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a notamment confirmé le souhait d’Ethan Mbappé de s’inscrire sur la durée avec les Rouge et Bleu. « C’est un Parisien, il adore le club lui aussi. Il veut rester longtemps lui aussi. C’est un garçon sorti de notre académie. Ça fait 7 ans qu’il est avec nous, il a le potentiel pour être un grand joueur. Le coach l’adore. Ça fait plaisir », a déclaré l’homme d’affaires qatari. Et cela tombe bien puisque les négociations entre le natif de Montreuil et la direction avancent bien autour d’une prolongation.

Ethan Mbappé proche d’une prolongation avec le Paris SG

Contrairement à celui de Kylian Mbappé, l’avenir d’Ethan Mbappé se précise de plus en plus sérieusement avec le Paris Saint-Germain. En effet, selon les renseignements obtenus par le compte Twitter PSG Inside Actu, les pourparlers avancent dans le bon sens pour une prolongation du jeune milieu de terrain au PSG. De récentes négociations auraient notamment dessiné les contours d'un premier accord probable entre les deux parties et un rendez-vous serait prévu prochainement pour faire aboutir le deal. « La prolongation de Ethan Mbappé avance dans le bon sens . Les deux parties ( PSG et les représentants du joueur) devraient se revoir très prochainement. Un accord n'est pas à exclure très prochainement », explique le portail spécialisé. Reste maintenant à savoir si l’avenir d’Ethan est étroitement lié à celui de Kylian.