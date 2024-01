En fin de contrat à la fin de la saison, Rémy Descamps aurait pris la décision de quitter le FC Nantes librement, après plusieurs refus du club de le laisser partir.

Mercato : L'agent de Descamps annonce la fin de son aventure à Nantes

Rémy Descamps n’aurait pas du tout l’intention de prolonger son aventure au FC Nantes. Il va quitter le club logé sur les bords de l’Erdre, dès la fin de la saison et de son bail. C’est la grosse annonce faite par son agent. Selon la déclaration de ce dernier dans Ouest-France, « l’aventure » du gardien de but au FCN « touche à sa fin ». Le clan du portier est en effet remonté contre les choix du staff technique et de la direction des Canaris.

Et pour cause, Rémy Descamps ne joue ni en Ligue 1 ni en Coupe de France. Une grosse frustration qui a fait réagir Christophe Mongai, le nouvel agent de l’imposant gardien (1,96 m). Notons que ce dernier a fait 5 apparitions en Ligue 1 en début de saison, mais c’était pendant la blessure d’Alban Lafont, le N°1 au FC Nantes.

Rémy Descamps vit une injustice au FCN !

Relégué sur le banc de touche en championnat, Rémy Descamps aurait souhaité être le gardien en coupe de France. Mais ce n’est pas le choix du nouvel entraineur Jocelyn Gourvennec. Eternelle doublure du néo- international Français, il souhaite partir de la Jonelière, mais pas cet hiver, comme l’explique son représentant. « Ce n’est pas la première fois que Rémy souhaite partir et le FC Nantes n’a jamais ouvert la porte », a-t-il rappelé.

L’agent n’a pas manqué de souligner que son protégé vit sa situation chez les Canaris « comme une injustice ». Pour rappel, c’est bien Rémy Descamps qui avait conduit les Jaune et Vert en finale de la coupe de France, deux années de suite, en 2022 et en 2023. Mais, il avait été écarté lors des deux finales : la première remportée face à l’OGC Nice (1-0) et la deuxième perdue contre Toulouse FC (5-1), avec Alban Lafont comme portier.