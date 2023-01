FC Nantes Mercato : Un gardien du FCN livre sa décision sur son futur

Publié par ALEXIS le 21 janvier 2023 à 13:37

Un gardien de but barré par une forte concurrence au FC Nantes a évoqué son avenir avec lucidité, avant le match de coupe de France.

Doublure d’Alban Lafont au FC Nantes, Rémy Descamps n’a évidemment pas de temps de jeu en Ligue 1. Cependant, c’est bien lui qu’Antoine Kombouaré a choisi pour les matchs de coupe de France. Le gardien de but N°2 du FCN sera donc titulaire dimanche (18h30), lors du 16e de finale contre l’ES Thaon Football (N3), au Stade de la Colombière d'Épinal. Et il se dit prêt pour son deuxième match, après celui remporté contre AF Avirois (2-0), il y a deux semaines.

« Je sais qu’on fait appel à moi pour cette compétition et l’essentiel, c’est de passer ce tour, afin que je puisse avoir une nouvelle opportunité pour jouer. Être deuxième gardien, c’est long et lorsqu’il la coupe de France on est toujours prêt », a déclaré Rémy Descamps, en conférence de presse d’avant-match.

FC Nantes Mercato : Descamps ne songe pas à son avenir au FCN pour l'instant

Remplaçant depuis son arrivée au FC Nantes en juillet 2021, le portier formé au PSG n’est évidemment pas content de son statut, mais il prend son mal en patience. En espérant prendre un jour la place d’Alban Lafont (24 ans), très convoité, tant en Ligue 1 qu’à l’étranger. Interrogé sur ses réflexions lors de ce mercato, Rémy Descamps a répondu : « Ce sont des questions qui se posent lors de ces périodes. Maintenant, se suis au FC Nantes et j’ai la coupe de France à jouer dimanche. Je suis concentré là-dessus. »

« C’est évidemment une période différente pour un footballeur, mais aujourd’hui je suis focalisé sur le match à venir », a-t-il insisté. À noter que le gardien de but de but de 26 ans est sous contrat avec les Canaris jusqu’au 30 juin 2024. Cette saison, il a fait une apparition en Ligue 1, contre Clermont Foot (1-1), en l’absence d’Alban Lafont, suspendu.