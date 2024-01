À quelques heures du déplacement à Orléans dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France, Luis Enrique, coach du PSG, a dévoilé son groupe retenu.

PSG : Luis Enrique laisse Nordi Mukiele à Paris pour aller à Orléans

Après son entrée en lice flamboyant face à l’US Revel (0-9), il y a deux semaines, le Paris Saint-Germain poursuit son parcours en Coupe de France avec un 16e de finale à disputer ce samedi sur le terrain de l’US Orléans, à 20h45. Sur une pelouse qui inquiète sérieusement Luis Enrique, le PSG se déplace avec un groupe très amoindri puisque sept joueurs manquent à l’appel pour cette rencontre. Milan Skriniar (reprise), Presnel Kimpembe (rééducation), Alexandre Letellier (infection virale), Manuel Ugarte (cuisse), Gianluigi Donnarumma (genou), Nuno Mendes (séances individuelles) et Nordi Mukiele (choc au visage) sont indisponibles.

Concernant Mukiele, le défenseur polyvalent a passé des examens qui se sont avérés rassurants, selon L'Équipe, mais son entraîneur a été préservé pour ce seizième de finale de Coupe de France. Le technicien va profiter de ce match pour donner du temps de jeu à ceux d’entre ses joueurs qui jouent moins en Ligue 1. Les jeunes Yoram Zague, Ethan Mbappé et Louis Mouquet sont donc convoqués. Après trois semaines d’absence, le gardien de but espagnol Arnau Tenas signe son retour dans le groupe et est pressenti pour débuter ce soir contre l’US Orléans. Contrairement au tour précédent, Lucas Hernandez, Marquinhos et Ousmane Dembélé sont bien présents pour le déplacement à Orléans. Auteur d’un triplé à Revel, Kylian Mbappé est également présent.

Le groupe du PSG à Orléans :

Gardiens : Navas, Tenas, Mouquet

Défenseurs : Danilo, Beraldo, Hernandez, Marquinhos et Zague

Milieux : Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, Soler, Ndour, E.Mbappé, Mayulu

Attaquants : Mbappé, Dembélé, Ramos, Kolo Muani, Asensio, Barcola.