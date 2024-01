À la veille du déplacement à Orléans pour les 16e de finale de la coupe de France, Luis Enrique, le coach du PSG, a affiché une sérieuse inquiétude pour ce match.

PSG : Luis Enrique a peur pour ses joueurs avec l'état de la pelouse

Initialement, le Paris Saint-Germain envisageait de disputer le 16e de finale de la Coupe de France contre l’US Orléans au Parc des Princes afin de jouer sur une pelouse de meilleure qualité, en raison de l'état désastreux de la pelouse du Stade de la Source, qui est couvert de morceaux de verres, depuis le 30 novembre dernier. Finalement, le club de National a obtenu le maintien du match sur son terrain avec un tout nouveau gazon. Les nouveaux rouleaux de pelouse, arrivés récemment, ont été installés en début de semaine et finalisés mercredi. Cependant, le temps restant avant le match est limité pour permettre une pleine adaptation du gazon.

À quelques heures du match, Luis Enrique ne cache pas son inquiétude et espère qu’il n’y aura pas de problème avec la pelouse, à peine posée ce vendredi à Orléans. « C’est une situation étrange et différente. En temps normal, ce serait l'occasion de faire tourner l'effectif. Mais face à un terrain aussi compliqué, je vais décider comment jouer quand je verrai la pelouse demain », a déclaré le technicien espagnol, qui espère que la pelouse sera en bon état, « pas seulement pour voir du beau football, mais aussi pour ne pas risquer la santé des joueurs. Je suis préoccupé par ça. » Mais ce n’est pas l’unique inquiétude de l’entraîneur parisien pour cette rencontre.

Le PSG décimé pour le déplacement à Orléans

Le Paris SG dispute ce samedi soir son quatrième match de l'année civile 2024 à Orléans dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Pour ce match contre la modeste équipe de National, Luis Enrique va devoir faire sans un grand nombre de joueurs, au total huit. À la veille du match, le leader de Ligue 1 a publié son traditionnel point médical et Manuel Ugarte, légèrement touché à la cuisse contre le RC Lens, ainsi que Gianluigi Donnarumma, victime d'un choc au genou à Lens, sont concernés. Le milieu de terrain uruguayen et le gardien de terrain italien sont donc forfaits pour le voyage à Orléans.

Toujours en phase de reprise, Nuno Mendes « poursuit ses séances individuelles » tandis que Milan Skriniar « a débuté son travail de rééducation au club » et que Presnel Kimpembe « effectue un travail de rééducation. » Alexandre Letellier reprend, lui, « progressivement l’entraînement après une infection virale », mais Arnau Tenas n'est lui plus dans le point médical et devrait donc être dans le groupe, comme Keylor Navas. Achraf Hakimi et Lee Kang-in, qui participent respectivement à la Coupe d'Afrique et à la Coupe d'Asie des Nations, sont eux toujours absents.

Annoncé sur le départ et proche du Bayern Munich, Nordi Mukiele « passe un examen ce matin suite à un violent ballon reçu dans le visage lors de la séance d’entraînement d’hier. » Aux dernières, le défenseur polyvalent de 26 ans a passé des examens rassurants après son violent ballon reçu dans le visage lors de la séance d’entraînement d’hier. Il sera présent dans le groupe du PSG pour affronter Orléans, selon le journaliste Fabrice Hawkins.