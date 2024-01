Indiscutable depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery ne sera bientôt plus la seule pépite émergente au sein de l’effectif du PSG. Un nouveau prodige fait déjà l’unanimité.

PSG : Senny Mayulu sur les traces de Warren Zaïre-Emery

Nommé sur le banc du Paris Saint-Germain en juillet dernier, Luis Enrique n’hésite pas à faire confiance aux jeunes lors de ses compositions d’équipes depuis le début de la saison. Sous ses ordres, Warren Zaïre-Emery a changé de dimension puisque le milieu de terrain des Rouge et Bleu est devenu international français à seulement 17 ans. Ethan Mbappé, le cadet de la star Kylian Mbappé, a lui aussi connu ses premières minutes en professionnel, mais c’est un autre élément du centre de formation qui crève l’écran depuis les derniers matches de Coupe de France des Rouge et Bleu. Entré en jeu à la 80e minute de jeu à la place de Fabian Ruiz, le jeune Senny Mayulu a inscrit son premier but sous les couleurs du PSG. Pour sa deuxième apparition chez les professionnels, le milieu offensif de 17 ans a marqué des points auprès de son entraîneur et plusieurs de ses coéquipiers.

Luis Enrique sous le charme de Senny Mayulu

Après son festival offensif contre l'US Revel (0-9), le Paris Saint-Germain s’est facilement défait de l’US Orléans, hier soir, en seizième de finale de la Coupe de France (4-1). Alors que son équipe menait (3-1), Luis Enrique a fait entrer Senny Mayulu pour lui permettre de disputer son deuxième match avec son club formateur. Et le crack originaire de Le Blanc-Mesnil n’a pas déçu le technicien espagnol.

« Je pense que c’est un joueur très jeune, avec beaucoup de qualités, qui peut jouer avec les deux pieds et est intelligent. Il peut jouer sur le côté ou plus à l’intérieur. Il a mis un très beau but sur une belle passe de Kylian. Il a bien terminé l’action comme il en a l’habitude à l’entraînement. C’est une bonne nouvelle pour l’équipe. Nous voulons pouvoir à la fois signer de grands joueurs, mais aussi utiliser les joueurs du centre, que ce soit Warren, Ethan, Mayulu, Zague ou d’autres », a déclaré Enrique en conférence de presse. De bon augure pour les Titis parisiens.