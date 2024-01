Le transfert d’Azor Matusiwa du Stade de Reims au Stade Rennais est quasi bouclé. Il est attendu à Rennes, ce lundi, pour s’y engager, après les dernières formalités.

Mercato : Azor Matusiwa attendu à Rennes, ce lundi, pour s'y engager

Le Stade Rennais tient presque sa première recrue hivernale, Azor Matusiwa (26 ans), si l’on en croit L’Equipe. Annoncé dans le viseur du club breton pour prendre la place de Nemanja Matic, le milieu défensif du Stade de Reims est en route vers la Bretagne. Il devrait arriver à Rennes ce lundi pour y passer l’incontournable visite médicale, régler les derniers détails avec le SRFC et signer un contrat de 4 ans et demi, soit jusqu’en juin 2028, d’après les informations du quotidien sportif.

Le club breton et son homologue de la Marne sont tombés d’accord sur une indemnité de transfert évaluée à 16 millions d'euros, plus 4 millions d’euros de bonus. Azor Matusiwa débarquera sous la forme d’un prêt avec une option d'achat obligatoire, comme le précise la source. Alors que les dirigeants du Stade Rennais et ceux du Stade de Reims sont d'accord, il manquait encore une entente entre le club breton et le milieu néerlandais d'après le journal. Mais « le dossier devrait aboutir ce lundi », assure le média.

Le Stade Rennais recrute une crack du Stade de Reims

Pour rappel, la recrue du SRFC était un crack de l’équipe de Will Still au SDR. Il a été titulaire 16 fois en autant de matchs disputés en Ligue 1 cette saison. Il était sous contrat avec le club jusqu’en juin 2027 et sa cote sur le marché était évaluée à 10 millions d’euros. L'arrivé d'Azor Matusiwa à Rennes devrait déclencher le départ de Nemanja Matic. le milieu défensif serbe veut quitter la Bretagne où il n'a pas réussi son intégration. L'Olympique Lyonnais en Ligue 1, Fulham FC en Premier League ou encore la Juventus en Serie A sont sur les rangs pour l'enrôler.