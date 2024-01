Priorité de Luis Campos pour compenser la blessure de Milan Skriniar, Leny Yoro fait l’objet d’un forcing de la part du PSG. Mais le LOSC ne compte pas brader son joueur.

Mercato PSG : Le Paris SG fait le forcing auprès du LOSC pour Leny Yoro

À huit jours de la fermeture du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain continue de faire le pressing auprès de Lille OSC pour s’attacher les services de Leny Yoro. Lundi, Foot Mercato a révélé que Luis Campos et l’agent du défenseur central de 18 ans, Jorge Mendes, devraient rencontrer les dirigeants lillois cette semaine pour tenter de boucler ce transfert. Une tendance confirmée ce mardi par le journal La Voix du Nord, qui assure que « le PSG fait effectivement le forcing afin d’ouvrir les négociations et rencontrer les dirigeants du LOSC au plus vite. » À la recherche de renforts dans ce secteur de jeu, le PSG aimerait s’appuyer sur l’international espoir français dès cet hiver et serait même prêt à lui faire de la place dans l’effectif de Luis Enrique. Cependant, Luis Campos devrait s’attendre à passer à la caisse puisque les Dogues ne comptent pas brader Leny Yoro.

Olivier Létang réclame au moins 50M€ pour libérer Leny Yoro

Désireux de prolonger son joueur, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2025, le LOSC fait l’objet d’une pression énorme de la part du Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaïfi. Le club de Kylian Mbappé joue la carte de la séduction avec le natif de Saint-Maurice. « Le club de la capitale a sorti le grand jeu pour séduire le prodige et sa famille, assurant notamment au joueur que l’effectif serait construit pour qu’il puisse s’exprimer », ajoute le quotidien régional, qui indique que le président lillois Olivier Létang attendrait au moins 50 millions d’euros pour laisser partir Leny Yoro. Le PSG, qui ne dispose que d’une enveloppe de 20 millions d’euros pour se renforcer en défense, va devoir trouver des arguments pécuniaires de haute volée pour convaincre l’actuel 5e de Ligue 1 de se séparer d’un titulaire indiscutable en pleine saison.