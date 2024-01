Toujours en quête d’un nouveau latéral gauche cet hiver, la direction de l’OM aurait fait de Nuno Tavares sa nouvelle priorité pour succéder à Renan Lodi.

Mercato OM : Ça se complique pour Quentin Merlin, Marseille se rabat sur Nuno Tavares

Le départ inattendu de Renan Lodi à Al-Hilal en Arabie saoudite a déclenché une course contre la montre pour l'Olympique de Marseille dans le but trouver son digne successeur pendant ce mercato hivernal. Et parmi les pistes explorées en interne, celle menant à Quentin Merlin semble solide. Puisque le jeune défenseur français aurait déjà donné son accord pour rejoindre l'OM sur la base d’un contrat de trois ans et demi.

Cependant, les négociations avec le FC Nantes sont complexes, car ces derniers attendent de sécuriser le remplaçant de Quentin Merlin avant de le laisser partir. Face à cette incertitude, l'OM ne reste pas les bras croisés et a décidé d'activer un plan de secours en se tournant vers Nuno Tavares. L’Équipe va plus loin, en assurant que la direction marseillaise aurait fait de l’international portugais sa nouvelle priorité pour le poste de latéral gauche.

Nuno Tavares ouvert à un retour à l’Olympique de Marseille

Nuno Tavares connait bien l’Olympique de Marseille, puisqu’il a été prêté au club phocéen la saison dernière avec qui il a disputé 39 rencontres toutes compétitions confondues avant de retourner à Arsenal. Son profil polyvalent et prometteur est très apprécié par Pablo Longoria et son équipe. L’OM se positionnerait donc pour tenter de l’accueillir. Et cet intérêt marseillais semble réciproque. RMC Sport expliquait récemment que Nuno Tavares aimerait bien revenir à Marseille durant cette fenêtre de transferts. Les discussions pour son retour devraient ainsi s’intensifier dans les jours à venir, et le président Pablo Longoria voudrait conclure rapidement ce dossier.

Toutefois, un obstacle majeur se dresse sur la route de cette transaction. Même si Arsenal, le club détenteur des droits de Nuno Tavares, est ouvert à une vente, Nottingham Forest n'a pas l'intention de mettre fin à son prêt dès cet hiver. Malgré cette complexité, la volonté de Nuno Tavares de revenir à l'OM sera certainement un facteur déterminant pour le dénouement de cette opération. L'OM, en quête d'un nouveau latéral gauche, devra naviguer habilement dans ces négociations délicates pour renforcer son effectif durant ce mercato.