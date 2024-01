Pour succéder à Quentin Merlin, le FC Nantes a jeté son dévolu sur Massadio Haidara. Et les Canaris ont trouvé un accord avec le RC Lens pour son transfert.

Mercato FC Nantes : Un accord trouvé avec le RC Lens pour Massadio Haidara

Le FC Nantes intensifie ses efforts en cette fin de mercato hivernal pour renforcer son effectif, notamment en ciblant un nouveau latéral gauche. La cible prioritaire des Canaris est bien sûr Massadio Haidara, du RC Lens. Les négociations entre les dirigeants nantais et leurs homologues lensois ont même connu des développements significatifs ces dernières heures, en aboutissant à un terrain d’entente entre les deux clubs.

L’Équipe assure en effet que le FC Nantes et le RC Lens sont tombés pour le transfert de Massadio Haidara, dont le montant n’a pas encore fuité. Cette information est surprenante, d'autant plus que les Sang et Or ne prévoyaient pas de se séparer de leur défenseur polyvalent à ce stade de la saison. Cependant, l'offensive inattendue des Canaris a apparemment réussi à persuader les dirigeants lensois de céder leur joueur cet hiver.

Les négociations se poursuivent avec Massadio Haidara

Il reste désormais aux responsables du FC Nantes à s'entendre avec Massadio Haidara pour finaliser cette transaction. Et si l’international malien n’envisageait pas un départ en milieu de saison, il devrait finalement reconsidérer sa position initiale à la lumière des développements récents et des pourparlers en cours avec le FC Nantes. Les négociations se poursuivent à présent entre le joueur de 31 et les responsables nantais dans l'objectif de parvenir à un accord mutuellement bénéfique.

Si tout se déroule comme prévu, Massadio Haidara devrait prochainement rejoindre le FC Nantes . Ce transfert, s'il se concrétise, aura aussi des répercussions sur d'autres mouvements, notamment sur le départ attendu de Quentin Merlin vers l'OM. L'officialisation de cette transaction pour intervenir dans les prochains jours, marquant une nouvelle signature FC Nantes.