Pendant que le RC Lens est annoncé sur la piste de Amin Cherni du Stade Lavallois, le FC Nantes est passé à l'action pour Massadio Haïdara.

Avec des joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe d'Asie des Nations, le RC Lens doit également faire avec des blessés. De quoi affaiblir l'effectif en place et obliger la direction à réagir pour apporter des recrues. Après avoir signé Jhoanner Chavez, les Sang et Or n'en ont pas fini avec le mercato d'hiver dans le sens des arrivées. Cependant, ils pourraient s'attendre à perdre Massadio Haïdara avant la fin du mercato. Selon Foot mercato, le FC Nantes ferait du Malien une priorité pour cet hiver. L'objectif est de se préparer à se séparer de Quentin Merlin, qui est dans le viseur de l'Olympique de Marseille. L'intérêt nantais est réel pour Haïdara, comme l'a révélé David Phelippeau dans le Podcast « Sans Contrôle ». Il a assuré que l'arrière gauche « une vraie piste pour le FC Nantes », qui travaille déjà dessus, même si l'international malien n'est pas la seule piste des Canaris.

Lens tourné vers Amin Cherni ?

A Bollaert, Franck Haise devrait donc s'attendre à toutes éventualités avec le cas Massadio Haïdara. Alors que l'offensive du FC Nantes est confirmée pour le joueur de 31 ans, les Lensois sont contraints de s'activer pour anticiper sur un éventuel départ. En ce sens, Amin Cherni est annoncé ces derniers jours comme piste pour le RC Lens. Le Tunisien de 22 ans est sous contrat avec le Stade Lavallois jusqu'en 2025 et est l'un des hommes clés de la belle saison des Tangos. Cependant, le jeune piston pourrait aussi ne pas quitter le club cet hiver.

En conférence de presse, Olivier Frapolli, entraîneur de Laval a balayé du revers de la main toutes les rumeurs qu'un quelconque intérêt manifesté pour Amin Cherni. Aucun club n'est venu aux nouvelles pour le joueur, et s'ils sont conscients que la possibilité de le voir partir est réelle, ils n'ont pas envie que Cherni bouge, a-t-il assuré. Alors que Lens doit réfléchir et trouver une solution avec Massadio Haïdara, ils doivent aussi se préparer à faire face à la concurrence du Stade Brestois et du FC Lorient pour le Tunisien.