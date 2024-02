ASSE-Troyes : Un changement tactique envisagé par Dall’Oglio à Saint-Etienne

Olivier Dall’Oglio réfléchirait à l’idée d’un changement tactique à l’ASSE, lors de la réception de l’ES Troyes, grâce au retour d’Ibrahim Sissoko.

ASSE : Ibrahim Sissoko de retour, Troyes dans le viseur

L’entraineur de l’ASSE peut compter sur Ibrahim Sissoko pour le match contre l’ES Troyes AC, lundi (20h45) au stade Geoffroy-Guichard. Il a fait son retour à l’entrainement, jeudi, et prépare la 24e journée de Ligue 2. Le meilleur buteur des Verts postule dans le groupe d’Olivier Dall’Oglio pour ce match. Rentré de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) où il a peu joué (seulement 67 minutes de jeu), l’international malien est tout frais pour rejouer avec les Verts.

Néanmoins, le staff technique de Saint-Etienne doit d’abord s’assurer de sa condition physique, avant de le lancer. Mais il est fort probable qu’Ibrahim Sissoko soit aligné d’entrée de jeu face aux Troyens, vu le gros souci offensif de l’ASSE. Les Verts ont marqué un seul but lors de leurs quatre derniers matchs.

ASSE : Olivier Dall’Oglio va-t-il opter pour un 4-4-2 ?

Peuple-Vert confirme la tendance et fait une annonce de taille. D’après, le média, Olivier Dall’Oglio songe à un changement tactique face à l’ESTAC. « Il pourrait être tenté de procéder à un changement d’animation », avec le retour d’Ibrahim Sissoko, en plus d’Ibrahima Wadji (retour de blessure) et de la recrue Irvin Cardona. D’après la source, le technicien de 59 ans apprécie particulièrement le 4-4-2. Il l’a régulièrement utilisé à Dijon et Brest.

L’entraîneur des Verts travaillerait sur ce schéma tactique à l’Etrat. Selon les indiscrétions de la source, « il planche » sur cette nouvelle animation « avec ses joueurs depuis plusieurs jours ». Mais qui va-t-il choisir pour la pointe à deux têtes. Qui d’Ibrahima Wadji et Irvin Cardona sera-t-il associé à Ibrahim Sissoko ?