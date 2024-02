RC Lens : Un ancien buteur des Sang et Or défend Elye Wahi

Recruté pour prendre la place de Loïs Openda au RC Lens, Elye Wahi est dans le dur. Cependant, il bénéficie du soutien de l’ex-buteur des Lensois.

Elye Wahi en grande difficulté au RC Lens

Loïs Openda (23 ans) a passé une seule saison au RC Lens, mais il a marqué l’histoire du club nordiste. Auteur de 21 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, il avait largement contribué à la 2e place des Lensois, synonyme de qualification pour le Ligue des champions. Le décisif avant- centre a finalement été transféré au RB Leizip en Bundesliga, contre un chèque de près de 40 millions d’euros.

Pour le remplacer au sein de l’équipe de Franck Haise, la direction du Racing Club de Lens a recruté Elye Wahi à Montpellier. L’international Espoir français avait claqué 19 buts et délivré 6 passes décisives dans le championnat français en 2022-2023. Grâce à cette grosse performance, le RC Lens n’avait pas hésité à parier sur lui pour succéder à Loïs Openda. Le président Joseph Oughourlian avait réinvesti 30 millions d’euros pour le transfert du buteur du MHSC. Mais ce dernier peine à retrouver son niveau de Montpellier à Lens.

Openda plaide pour Wahi : « Il faut lui donner de la confiance et il va réussir »

Elye Wahi a marqué seulement 4 buts sous le maillot des Sang et Or, en 22 rencontres toutes compétitions confondues. Sous le feu des critiques du public de Bollaert, le jeune attaquant peut compter sur le soutien de Loïs Openda. Il vole au secours de l’ex-Montpelliérain. « Il faut juste lui donner de la confiance et il va réussir. Il a les qualités pour faire mieux. Il est jeune, il a ce talent-là », a-t-il déclaré sur Prime Video. « Ce n’est pas facile et surtout je vois aussi les gens qui le critiquent », a regretté le Belge, en rappelant son exemple : « J’ai connu une période pendant 5, 6 ou 7 matchs, ça peut arriver. Après j’ai explosé ».